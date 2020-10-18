تيسلا موديل 3 2021 بتصميم محدث ومميزات جديدة

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت تيسلا رسمياً عن موديل 3 2021 المحدثة على الانترنت، حيث حصلت على ترقيات تصميمية طفيفة قد لا تلاحظها إلا أذا كنت من أشد المعجبين بسيارات تيسلا.

فقد حصلت السيارة على غطاء فتحة الشحن وجنوط محدثة بقياسات تتراوح بين 18 إلى 20 بوصة، كما تم إزالة الكروم منها، حيث تم الاستغناء عن اللمسات الكرومية على مقابض الأبواب وحواف النوافذ مقابل لمسات داكنة، وفي الداخل، حصلت السيارة على كونسول وسطي جديد كلياً يستبدل اللون الأسود اللامع بلون باهت، بالإضافة إلى منطقة شحن لاسلكي للهاتف الذكي معدلة.

وبالنسبة للتحسينات الأكثر أهمية، فقد حصل إصدار ستاندرد رينج بلس على نطاق قيادة يبلغ 423 كم لكل شحنة، بزيادة تبلغ 21 كم، كما تتسارع من 0 إلى 96 كلم/سا في 5.3 ثانية، وتصل سرعتها القصوى إلى 225 كم/س دون تغيير.

من جانبه، يحصل إصدار Long Range Dual Motor بنظام الدفع الكلي على ترقيات أكثر أهمية، حيث يحصل على نطاق قيادة يبلغ 568 كم/س، أي أكثر بـ 50 كم من سابقتها، في حين أصبحت تتسارع من 0 إلى 96 كم/س في 4.2 ثانية، لتُصبح أسرع بـ 0.2 ثانية، بالرغم من أن السرعة القصوى لا تزال 233 كم/س.

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وأخيراً، يحصل إصدار بيرفورمانس Dual Motor ذي نظام الدفع الكلي على نطاق إضافي يبلغ 26 كم، لتتمكن من قطع مسافة 507 كم بشحنة واحدة، والتسارع من 0 إلى 96 كم/س في 3.1 ثانية، أي أسرع بعُشر ثانية عن الموديل السابق.

في الختام، يجدر بالذكر أن تيسلا موديل 3 2021 متاحة حالياً للطلب، ويبدأ سعرها من 37,990 دولار (142,500 ريال) قبل خصم الحوافز الحكومية.

موديل 2020 للمقارنة: