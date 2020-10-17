موجز الخليج 365 للسيارات.. قرار تسلا الصادم ومفاجأة تويوتا

ترصد ”الخليج 365” أبرز الأحداث في قطاع السيارات خلال الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي أحداث القطاع المهمة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

أعلنت شركة صناعة السيارات الكهربائية الأمريكية تسلا عبر موقعها الإلكتروني أن المستهلكين في الصين لم يعد بإمكانهم إعادة سياراتهم بشكل غير مشروط خلال 7 أيام من التسليم.



توصف سيارات "بوجاتي"بأنها أغلي و أسرع السيارات في العالم خاصة الطرازات "الخارقة" منها.

تخوض شركة كيا الكورية الجنوبية منافسة شرسة ضمن فئات SUV خلال عام 2021، بطرح نسخة جديدة من أيقونتها"سورينتو".

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كشفت شركة تويوتا اليابانية عن نسخة خاصة لعام 2021 من طراز بيريوس المميز، والذي تنافس من خلاله في سوق السيارات الهجينة، وفي المقدمة هيونداي.

كشفت شركة شيفروليه عن نسخة 2021 من طرازها المميز "ماليبو" بإضافة تقنيات وإمكانيات جديدة لتنافس بقوة في سوق سيارات سيدان متوسطة الحجم.

قررت ميتسوبيشي اليابانية لتصنيع السيارات، إجراء العديد من التعديلات على سيارتها من طراز Eclipse Cross لتحصل على تصميم ومواصفات لتصبح المنافس الأبرز لمركبات C-HR وCX-30 التي تنتجها شركتا تويوتا ومازدا.

شهدت صناعة السيارات عبر تاريخها مجموعة مميزة من السيارات الرياضية، التي حظيت بثقة العملاء، ما أدى لاستمرار طرح بعض النسخ الجديدة منها على مدار عقود.



فيما يخص سيارات تسلا، لا يتعلق الأمر فقط بكفاءة عملها بمحركات كهربائية تتمتع بنطاق سير بعيد المدى، ولكنها أيضا تتمتع بقوة عزم وتسارع تمنحها الأفضلية على مجموعة مميزة من السيارات الرياضية من أقوى الماركات.

