“بالصور” نظرة على يخت رابتر الاختباري الفاخر

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت شركة تصميم اليخوت H2 عن يختها الاختباري المسمى رابتر بتصميم بسيط لكنه فريد من نوعه، حيث يبدو وكأنه بقطع المياه مثل السكين خلال الزُبدة.

يبلغ ارتفاع اليخت 105 متراً، في حين يجمع تصميمه بين تصميم اليخوت التجارية واليخوت الفاخرة، فهو مزيج جذاب يوفر الوقت والتكاليف، ولا توجد معلومات بعد عن المواد التي سيُصنع منها.

وفقاً للصور، فسيحصل اليخت على أربعة طوابق علوية ترى المحيط بـ 270 درجة، وعلى السطح الرئيسي، يحصل اليخت على جاكوزي واثنين من مهابط طائرات الهليكوبتر، حيث يقع المهبط الثاني في الجزء الخلفي.

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وفي الداخل، تترك الشركة هذا الجزء تماماً لتخصيص، لكنهم يقدمون عدداً من الخيارات المثيرة للاهتمام، حيث تحصل إحدى الخيارات على غرفة نوم وأرضيات وجدران رخامية، ومعادن مصقولة لعكس وتشتيت الضوء في جميع أنحاء الغرفة، مع مصابيح ليد صغيرة للإضاءة.

يحتوي اليخت أيضاً على مناطق استراحة تستخدم الجلود البيضاء بشكل مكثف، وطاولات خشبية أنيقة، وشرائط ليد ضوئية تبطن حواف الجدران، ومساحات مفتوحة كبيرة، وترتبط الطوابق ببعضها بالسلالم والمصاعد.

في الختام، هذا التصميم الداخلي قابل للتخصيص تماماً، كما يُمكن إضافة أي إضافة يرغب فيها المالك ليُصبح قصراً يسير على البحر.. وش رايكم باليخت؟