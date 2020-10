لينكون: لن نصنع أي سيارة سيدان أخرى مستقبلاً

الخليج ٣٦٥ نت – تستغني شركات صناعة السيارات الأمريكية تدريجياً عن سيارات السيدان، حيث أوقفت فورد إنتاجها بشكل نهائي في الولايات المتحدة، وجنرال موتورز تسير على خطاها، وفي وقت سابق من هذا العالم تم إيقاف إنتاج لينكون MKZ 2020، لتُصبح آخر سيدان متوفرة في تشكيلة لنكون.

الجدير بالذكر أن وقف إنتاج MKZ تم في 21 يوليو 2021، ومع وقف إنتاج كونتيننتال، فستشتمل تشكيلة لينكون على سيارات الاس يو في فقط، ولن يتغير هذا الأمر في المستقبل وفقاً لنائب رئيس شركة فورد، كومار جالهوترا.

Advertisements

لذا وجب تنبيه أي شخص يأمل في الحصول على سيارة سيدان من لينكون، فيجب عليه أن يحصل عليها قريباً، فإن مستقبل لينكون يمكن في سيارات الدفع الكلي فقط.

ومع خروج فورد من المنافسة، فسيكون السوق متاح لفيات كرايسلر مع دودج تشارجر وكرايسلر 300، وعلى الجانب الفاخر، لن تواجه كاديلاك CT4 وCT5 أي منافسة مباشرة من صانع سيارات أمريكي.. ما رأيكم بقرار لينكون؟

Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin