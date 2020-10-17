9 معلومات شيقة عن "شعار" أغلى سيارة على الأرض

توصف سيارات "بوجاتي"بأنها أغلي و أسرع السيارات في العالم خاصة الطرازات "الخارقة" منها.

واحتفلت بوجاتي الفرنسية المصنعة للسيارات بعيد تأسيسها مؤخرا،ويحظى هذا الطراز من السيارات بالعديد من السمات المميزة التي لا تتوفر في أي سيارات أخرى، من ضمنها شعارها المميز.

وفي تقرير بالصور عرض تقرير لموقع "موتور وان" 9 معلومات شيقة قد لا يعلمها كثيرون عن شعار الماركة الفرنسية.

التصميم

صممه Ettore Bugatti، وظهر لأول مرة مطلع عام 1900.

الألوان

تحدث الموقع عن سر طرح الشعار دائما باللون الأحمر في الخلفية، والأبيض لحروف كلمة بوجاتي، وأفاد بأن الأحمر يعبر عن الشغف والأداء العالي للسيارة، والأبيض يعبر عن الرقي والنبل، وفق مصممه، مع احتفاظ الشعار بحرفين هما E و B اختصارا لاسم مؤسس الشركة Ettore Bugatti.

الحواف

يحيط بكلمة بوجاتي من الخارج، 60 نقطة باللون الأحمر، وأوضح الموقع أنه لم يصدر أي تفسير رسمي لذلك غير أن مثل هذه النقاط كانت من التصاميم الرائجة أوائل القرن الماضي.

الخامة

يصنع بالكامل من الفضة الخالصة.

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التصنيع

بوجاتي لا تتولى بنفسها مهمة تصنيع الشعار ويتكفل بالأمر، شركة متخصصة بصناعة الفضة تسمى Poellath GmbH & Co. KG Münz، ومقرها ألمانيا وبدأت عملها عام 1778.

الحرفية

كل شعار يشارك في تصنيعه 20 فنيا، ويتم تصنيع الشعار بشكل يدوي بمعرفة هذا الفريق.

الوقت

الشعار الواحد يتطلب تصنيع 10 ساعات من العمل.

النقش

قبل عملية التقطيع، يحفر الشعار من كلمات ونقش ورموز على قالب الفضة، عبر آلة صك عملاقة، تقوم بالضغط على قالب الفضة وطبع الحروف عليه بوزن يصل لـ 1000 طن.

التلوين

تجرى عملية تلوين شعار بوجاتي يدويها بمجموعة من الألوان الخالية بالكامل من أي مواد سامة.



