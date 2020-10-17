قرار مفاجئ من تسلا لسوق السيارات الصينية

السبت 17 أكتوبر 2020

أعلنت شركة صناعة السيارات الكهربائية الأمريكية تسلا عبر موقعها الإلكتروني أن المستهلكين في الصين لم يعد بإمكانهم إعادة سياراتهم بشكل غير مشروط خلال 7 أيام من التسليم.



وبحسب البيان، الذي صدر بشكل مفاجئ، فقد دخلت هذه السياسة حيز التنفيذ اعتبارا من أمس الجمعة.

ولم يتسن الوصول إلى تسلا الصين عبر الهاتف اليوم السبت، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء الأمريكية,

وبموجب السياسة السابقة التي طُبقت على الطلبات التي تمت بعد 22 يوليو/تموز الماضي، كان تسمح للمستهلكين إعادة السيارات خلال 7 أيام من التسليم إذا كانت السيارة قد سجلت أقل من 1600 كيلومتر (ألف ميل) ولم تلحق بها أي تلفيات.

وأطلقت تسلا أوائل الشهر الجاري أول "موديل 3" سيدان المجهزة ببطاريات صينية الصنع أرخص، ما يسمح بخفض تكلفة السيارات.

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تخفيض سعر السيارة "إس"

والجمعة، أعلنت شركة صناعة السيارات الكهربائية الأمريكية تسلا خفض سعر سيارتها موديل إس لونج رينج الصالون، بحسب ما نشره إيلون ماسك الرئيس التنفيذي للشركة على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".

وكتب ماسك على موقع التواصل الاجتماعي "تعرضنا لنقد لاذع.. النبؤة ستتحقق، اعتبارا من الليلة سيصبح سعر السيارة موديل إس 69420 دولارا".

وردا على تغريدة أخرى أكد ماسك أن تسلا ستبدأ إنتاج السيارة موديل واي ذات السبعة مقاعد الشهر المقبل، بهدف بدء تسليمها للعملاء أوائل ديسمبر/كانون الأول المقبل.

يذكر أن هذه هي ثاني مرة تخفض فيها الشركة الأمريكية سعر السيارة موديل إس خلال أسبوع.

وكانت الشركة قد أعلنت يوم الثلاثاء الماضي خفضا بنسبة 4% ليصل إلى 71990 دولارا، كما خفضت الشركة سعر السيارة في الصين.

والشهر الماضي تعهد عملاق صناعة السيارات الكهربائية الأمريكية "تسلا" بطرح سيارة كهربائية في الأسواق بسعر لا يتعدى 25 ألف دولار في خلال 3 سنوات، بعد تخفيض التكلفة عن طريق سلسلة تحسينات تقنية.