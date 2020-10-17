كيا تكشف عن طراز جديد من أيقونتها "سورينتو"

تخوض شركة كيا الكورية الجنوبية منافسة شرسة ضمن فئات SUV خلال عام 2021، بطرح نسخة جديدة من أيقونتها"سورينتو".

وقال موقع "كار أند درايفر" المختص بأخبار السيارات، إن النسخة الجديدة من الطراز جديدة كليا مقارنة بنسخة 2020 المتوفرة حاليا.





الأسعار

وتتوفر من طراز كيا سورينتو 5 فئات،الافتتاحية L وتطرح بسعر 28,000 ألف دولار، ثم LX بسعر 29,500 ألف دولار، وفئة S ستطرح بسعر 34,500 ألف دولار، ومن بعدها فئة EX التي تتوفر بسعر 37,000 ألف دولار، وأعلى فئة تطرح من الطراز هي فئة SX، وتتوفر بسعر 41,500 ألف دولار.

وأضافت كيا لنسخة 2021 من طراز سورينتو خيارات أكثر فيما يتعلق بالمحرك، فأصبح يمكن شراء السيارة بمحرك هجين أو هيجن PLUG-IN.

الوقود



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حتى الآن لم تعلن منظمة حماية البيئة عن المعدلات الرسمية لاستهلاك نسخة 2021 من طراز كيا سورينتو للوقود، وذلك فيما يخص محركات الطراز المتوفرة وتعمل بالغاز.

في حين أفادت كيا بأن محرك الطراز ذو سعة 2.5 لتر، يستهلك معدل "جالون" كل 27 ميلا ما بين الطريق السريع والطريق داخل المدن.





التقنيات



تحظى نسخة 2021 من طراز سورينتو بنظام تقني يشمل شاشة عرض بمنطقة التحكم الوسطى بقياس يتراوح بين 8.0 و 10.3 بوصة، بالإضافة لنظام صوتي مكون من 12 سماعة مكبرة من ماركة Bose الفخمة.





الأمن والحماية

اختتم الموقع عرضه لمواصفات وقدرات نسخة 2021 من الطراز بالكشف عن أنظمة الأمن والحماية المضافة له، وتشمل التنبيه المسبق في حالات الاصطدام، الذي يدعمه نظام المكابح ذاتية التفعيل.

بخلاف نظام الحفاظ على المسار مع كاميرات خلفية لرصد الحركة.