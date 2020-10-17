شفروليه سلفرادو 2022 تظهر أثناء اختبارها+معلومات

الخليج ٣٦٥ نت – التقطت العدسات التجسسية صوراً لـ شفروليه سلفرادو 1500 موديل 2022 أثناء إجراء بعض الاختبارات الواقعية، حيث كشفت الصور عن عدد من التفاصيل المثيرة والتي تشتمل على استخدام نظام سوبر كروز من جنرال موتورز جنباً إلى جنب مع اختبار قدرات سحبها الكبيرة.

يُذكر أن سوبر كروز هي نظام قيادة شبه ذاتي من جنرال موتورز والتي تسمح للسائق برفع يديه عن عجلة القيادة أثناء القيادة لمسافات طويلة على الطريق السريع، وتم تقديمه لأول مرة في كاديلاك CT6 2018، لتظهر بعد ذلك في سيارات كاديلاك أخرى، وها هي تستعد للظهور في سيارات شفروليه بدءً من سلفرادو 2022.

أما عن كيفية معرفتنا لذلك، فهو الضوء الأخضر المميز داخل السيارة، والذي يشير إلى أن نظام القيادة شبه الذاتي قيد التشغيل، في حين، في حين لا نعرف الدور الذي سيلعبه نظام سوبر كروز أثناء السحب حتى الآن.

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وبالإضافة إلى نظام القيادة شبه الذاتي، فستأتي سلفرادو 2022 أيضاً بتصميم داخلي معاد تصميمه مع شاشة نظام ترفيهي مدمجة في لوحة العدادات، مماثلة في التصميم لجمس يوكن دينالي 2021 الجديدة كلياً، كما ستتخلى عن ناقل الحركة المثبت بالعمود الذي استخدم في الموديلات السابقة لصالح ناقل حركة جديد مشابه للمستخدم في جمس يوكن 2021، في حين ستشتمل التغييرات الأخرى تصميم واجهة أمامية وخلفية محدث.

في الختام، سنتعرف على المزيد من المعلومات عن شيفروليه سلفرادو 2022 قريباً عند الكشف عنها، لذا كن على اتصال بنا.