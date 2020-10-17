تويوتا تشعل سوق السيارات "الهجينة" بطراز جديد من بيريوس

كشفت شركة تويوتا اليابانية، عن نسخة خاصة لعام 2021 من طراز بيريوس المميز، والذي تنافس من خلاله في سوق السيارات الهجينة، وفي المقدمة هيونداي.

وفي تقرير بالصور عرض قدم موقع "كار أند درايفر" المختص بأخبار السيارات، مواصفات وقدرات نسخة 2021 من طراز بيريوس المميز،شمل الكشف عن قوة المحرك والفئات المتوفرة للبيع.

وقال ،يتوفر من طراز تويوتا بيريوس 6 فئات الافتتاحية L Eco بسعر 25,480 ألف دولار، ثم LE بسعر 26,690 ألف دولار، ثم فئة LE AWD-eبسعر 28,130 ألف دولار.

وبعد ذلك جاءت فئات XLE بسعر 29,530 ألف دولار، ثم XLE AWD-eبسعر 30,570 ألف دولار، وأعلى فئة تتوفر من الطراز Limited التي تطرح بسعر 33,605 ألف دولار.





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المحرك



يتوفر طراز بيريوس بمحرك هجين ذو سعة 1.8 لتر، وهو المحرك نفسه الذي يستخدمه الطراز منذ عام 2016.

الوقود

تستهلك الفئات العاملة بنظام الدفع الامامي من الوقود ،ما يعادل "جالون"كل 54 ميلا داخل المدن، ومثله كل 50 ميلا على الطريق السريع.





التقنيات



يتمتع الطراز بمنظومة تقنية تشمل شاشة عرض بقياس 7.0 بوصة، وأنظمة أبل كار بلاي واندرويد أوتو، وتتوفر الفئات المتقدمة من الطراز بشاشات عرض بقياس 11.6 بوصة.





الأمن والحماية

يحظى الطراز بأنظمة أمن مساعدة للسائق منها نظام الفرامل ذاتية التفعيل في حالات الطوارئ، والحفاظ على المسار والحفاظ على مسافة آمنة بين المركبات.