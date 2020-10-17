شيفروليه تكشف عن 5 فئات من ماليبو 2021.. المواصفات والأسعار

كشفت شركة شيفروليه عن نسخة 2021 من طرازها المميز "ماليبو" بإضافة تقنيات وإمكانيات جديدة لتنافس بقوة في سوق سيارات سيدان متوسطة الحجم.

وعرض موقع "كار أند درايفر" مواصفات وقدرات الطرزا الذي يتوفر منه 5 فئات للبيع بتكلفة مختلفة.

وقال، الفئة الافتتاحية باسم L بسعر 23,065 ألف دولار، ثم LS بسعر 24,195 ألف دولار، وجاء بعدهما فئة RS بسعر 25,195 ألف دولار، ثم فئة LT بسعر 27,595 ألف دولار.

ولفت إلى أن أعلى فئة تتوفر من طراز ماليبو هي Premier التي تطرح بسعر 34,295 ألف دولار.

وقال " تم تعميم أنظمة التشغيل التقنية "أبل كار بلاي"، وأندرويد أوتو" على كافة الفئات المطروحة من ماليبو"







المحرك



طراز ماليبو الجديد تتوفر للبيع بأكثر من محرك، ومعظم الفئات تعمل بمحرك توربيني بسعة 1.5 لتر، أربعة أسطوانات.

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الوقود



الفئات العاملة بمحرك بسعة 1.5 لتر تستهلك "جالون" كل 29 ميلا داخل المدن، ومثله كل 36 ميلا على الطريق السريع.





المساحة الداخلية

من الداخل، يكفي طراز ماليبو السيدان 2021، لـ 5 ركاب، وبالمقاعد الأمامية به تتوفر مساحة امتداد 41.5 بوصة.

التقنيات



يحظى الطراز بشاشة معلومات بقياس 8 بوصات تعمل بأنظمة تشغيل أندرويد أوتو وأبل كار بلاي، بخلاف النظام الصوتي المكون من 6 مكبرات.







