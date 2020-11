فوكسكون صانعة آيفون تطلق منصة سيارات كهربائية!

الخليج ٣٦٥ نت – فوكسكون هي الشركة التي تقوم بتجميع جوالات آيفون، وها هي توجه نظرها الآن للسيارات الكهربائية، حيث كشفت خلال حدث HHTD 20، عن منصة EV Open الكهربائية الجديدة، والتي ستقوم بمشاركتها مع شركات أخرى من أجل “الصالح العام”.

ومثل منصات شركات السيارات، فإن هندسة منصة فوكسكون مرنة ويُمكن استخدامها في مجموعة متنوعة من الطرازات بما في ذلك سيارات الهاتشباك والسيدان والاس يو في وغيرها، حيث قالت الشركة أنها يُمكنها استقبال قواعد عجلات بطول يبدأ من 2,750 مم إلى 3,100 مم.

كما كشفت الشركة أن المنصة ستحتوي على بطاريات بسعات 93 و100 و116 كيلووات/سا، وستقوم البطاريات بإعطاء الطاقة إلى محركات كهربائية مثبتة في الأمام والخلف، بالإضافة إلى نظام دفع على جميع العجلات ثنائي المحرك، كما أعلنت أن قوة المحركات بالمنصة ستكون 127 حصان و201 حصان و268 حصان في الأمام، وفي الخلف، ستُنتج المحركات قوة 201 حصان و268 حصان و322 حصان و456 حصان.

بالإضافة إلى ذلك، كشفت فوكسكون أيضاً عن حزمة من البرامج التي تدعم التحديثات عبر الهواء، بالإضافة إلى مستويات مختلفة من أنظمة القيادة الذاتية، ومن المقرر أن توفر دعم لكلاً من آبل كاربلاي وأندرويد أوتو وأمازون أليكسا.

في النهاية، قالت فوكسكون أن تيسلا هي آيفون السيارات الكهربائية، في حين ترغب هي في الكشف عن أندرويد السيارات الكهربائية، ووفقاً لتقارير رويترز، فإن الشركة تعتزم بناء سيارات كهربائية في الصين كجزء من مشروع مشترك مع فيات كرايسلر.

