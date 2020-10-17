نيسان نافارا 2021 فيس ليفت تظهر في صور مسربة

الخليج ٣٦٥ نت – تسربت صوراً جديدة لـ نيسان نافارا 2021 فيس ليفت، والتي تُظهر حصولها على شبك أكبر بكثير ومصد أمامي جديد وإطار لمصابيح الضباب، في حين تبدو المصابيح الأمامية بنفس حجم المصابيح المستخدمة في نافارا الحالية، لكنها ستحتوي على مصابيح نهارية جديدة.

ستحصل نافارا على تحديثات منتصف عمر كبيرة، والتي حملت نفس التصميم الخارجي منذ إطلاق الجيل الحالي في عام 2014، ومن المتوقع أن تحصل السيارة على أنظمة سلامة جديدة مثل مكابح الطوارئ التلقائية والتحذير من الاصطدام الأمامي، وتحذير مغادرة المسار وغيرهم.

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في حين لن يقوم هذا التحديث على الأرجح بتغيير محركات نافارا، حيث ستستمد قوتها من محرك ديزل سعة 2.3 لتر مزدوج التوربو بقوة 188 حصان و450 نيوتن.متر من عزم الدوران، يتصل بناقل حركة أوتوماتيكي بسبع سرعات أو يدوي بست سرعات.

في الختام، تقول التقارير أن السيارة المحدثة سيتم إطلاقها في تايلاند في أواخر العام الجاري، قبل أن تصل إلى أسواق أخرى حول العالم في النصف الأول من عام 2021.