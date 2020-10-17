نيسان جي تي ار 2023 تظهر في صور تخيلية جديدة

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الخليج ٣٦٥ نت – أشارت مصادر يابانية إلى أن نيسان جي تي ار الجيل الجديد ستصل في عام 2023.
وظهرت صور تخيلية جديدة بالفوتوشوب من المجلة اليابانية بيست كار تتوقع ما قد تبدو عليه السيارة الرياضية عند وصولها.
وكما نرى فإن جي تي ار ستعتمد على تصميم عصري عبر مصابيح نحيلة وشبك أصغر مع خطوط انسيابية على الجسد، وعند العودة للوراء نرى شريطاً يصل بين المصابيح الخلفية.
يُشاع بأنّ الموديل سيستخدم محرك هجين مع استخدام أنظمة استعادة طاقة المكابح للاستفادة منها مجدداً ضمن تقنيات متطورة أخرى.
خلاف ذلك لا توجد لدينا أية تفاصيل أخرى، لكننا بالتأكيد سنوافيكم بأية معلومات نحصل عليها في المستقبل.
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