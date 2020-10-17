9 سيارات رياضية تفشل في مواجهة موديلات تسلا

فيما يخص سيارات تسلا، لا يتعلق الأمر فقط بكفاءة عملها بمحركات كهربائية تتمتع بنطاق سير بعيد المدى، ولكنها أيضا تتمتع بقوة عزم وتسارع تمنحها الأفضلية على مجموعة مميزة من السيارات الرياضية من أقوى الماركات.

وقدم موقع "هوت كارز" المختص بأخبار السيارات، قائمة تضم 9 سيارات رياضية يمكن لموديلات من تسلا التغلب عليها في سباقات سحب على مسافة ربع ميل.

بدأ الموقع القائمة بطراز أستون مارتن DBX الجديد، الذي كشف الموقع عن أنه بعد خضوعه لاختبار سرعة، احتاج الطراز من أستون مارتن لاجتياز مسافة ربع ميل في وقت يصل إلى 12.52 ثانية، في حين احتاج موديل Y من تسلا 11.9 ثانية فقط.

وجاء ضمن القائمة طراز بينتلي بنتياجا، الذي فشل أيضا في مواكبة طراز تسلا موديل Y، إذ احتاج الطراز من بنتلي لوقت 12.1 ثانية لاجتياز المضمار على مسافة ربع ميل بسرعة 115 ميلا في الساعة، في حين سبق وأن نجح طراز موديل Y وفقا للموقع في تجاوز المسافة نفسها في وقت 11.9 ثانية.

وجاء ضمن القائمة، طراز بورش ماكان تربو، في مواجهة طراز تسلا موديل X.

وقال الموقع إن طراز بورش احتاج وقت 12.2 ثانية لاجتياز مسافة ربع ميل، بسرعة 112 ميلا في الساعة، في حين نجح موديل X من تسلا في اجتياز المسافة خلال 10.96 ثانية.

مواجهة أخرى شملت موديل X من تسلا جاءت ضمن القائمة، وكان المنافس طراز دودج Durango SRT Hellcat، الذي احتاج ليجتاز مسافة الربع ميل لوقت 11.5 ثانية، في حين سبق أن نجح موديل X في اجتيازها خلال 10.96 ثانية.

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واجه موديل X طرازا آخر وتغلب عليه وفقا للقائمة، هو طراز لامبورجيني Urus، الذي اجتاز مسافة الربع ميل في وقت يصل إلى 11.4 ثانية.

انتقل بعد ذلك الموقع لطراز آخر من تسلا، هو موديل S، الذي نجح في التغلب على موديل مرسيدس AMG GT، الذي احتاج لوقت 11.8 ثانية لاجتياز مسافة الربع ميل، في حين احتاج موديل S من تسلا إلى 10.4 ثانية فقط لاجتياز المسافة.

في مواجهة أخرى نجح بها موديل S، كان المنافس طراز Maserati Quattroporte GTS، الذي احتاج لاجتياز مسافة الربع ميل نحو 12.7 ثانية.

وفي مواجهة موديل S أيضا، ذكر موقع "هوت كارز" ضمن قائمته طراز أستون مارتن DBS Superleggera الذي احتاج لنحو 11.5 ثانية لاجتياز مسافة ربع ميل، التي سبق أن ذكر الموقع أن موديل S اجتازها في وقت 10.4 ثانية.

اختتم الموقع القائمة، بمواجهة بين طراز تسلا موديل S وطراز أودي R8 الرياضي، الذي تغلب عليه أيضا موديل تسلا، بعد أن احتاج موديل أوجي إلى 11.5 ثانية لاجتياز مسافة الربع ميل.



