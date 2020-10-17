صور.. قصة سيارة تطرح بالأسواق منذ 67 عاما

شهدت صناعة السيارات عبر تاريخها مجموعة مميزة من السيارات الرياضية، التي حظيت بثقة العملاء، ما أدى لاستمرار طرح بعض النسخ الجديدة منها على مدار عقود.

وقدم موقع "هوت كارز" المختص بأخبار السيارات ضمن قائمة مميزة، السيارات الرياضية الأطول عمرا عبر تاريخ الصناعة، وفقا للسنوات التي شهدت استمرارية طرحها منذ ظهورها الأول.

وبدأ الموقع القائمة، بطراز أودي TT الرياضي المميز، الذي كان ظهوره الأول في عام 1998، ويستمر طرحه حتى الآن بعد مرور 22 عاما.

من بعده بالقائمة، جاء طراز تويوتا سوبارو الرياضي المميز، الذي استمر طرح بعض النسخ منه على مدار 26 عاما، منذ ظهوره الأول عام 1993، وحتى طرح أحدث النسخ منه لعام 2020 الجاري.

وجاء ضمن القائمة طراز مازدا MX-5 MIATA، الذي استمر طرحه على مدار 31 عاما، منذ ظهوره الأول عام 1989، وحتى عام 2020 الجاري.

من ماركة بي إم دبليو، جاء ضمن قائمة هوت كارز، طراز M3 ذو القوة الرياضية المميزة، واستمر طرحه بالأسواق على مدار 34 عاما، بداية من ظهوره الأول عام 1986 وحتى 2020 الجاري.

من بعده جاء ضمن القائمة من ماركة أستون مارتن البريطانية، طراز Vantage الرياضي، الذي استمر طرح بعض النسخ الجديدة منه على مدار 38 عاما، بداية من ظهوره الأول عام 1977 وحتى الآن.

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جاء من بعده طراز Morgan Plus 4 الرياضي الكلاسيكي، الذي استمر طرحه على مدار 49 عاما، بداية من ظهوره عام 1950، وحتى عام 2020 الجاري.

من بعده جاء ضمن القائمة طراز نيسان الرياضي GT-R، الذي استمر طرحه على مدار 51 عاما، بداية من عام 1968، وحتى طرح نسخة حديثة منه لعام 2021 المقبل، تعمل بمحرك رياضي متميز ينتج قوة 205 أحصنة، ومعدل تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 3 ثوان.

ذكر موقع "هوت كارز" من بعده ضمن القائمة، طراز بورش 911 العريق، الذي استمر طرح بعض النسخ منه على مدار 56 عاما، منذ ظهوره للمرة الأولى عام 1963 وحتى الآن، وتتوفر أحدث النسخ منه بمحرك تصل سرعته القصوى إلى 130 ميلا في الساعة.

ومن ماركة مرسيدس، جاء ضمن القائمة طراز SL Class، الذي استمر طرحه على مدار 66 عاما، وأحدث نسخة تطرح منه خصصت لعام 2021.





في ختام القائمة، جاء طراز كورفيت الرياضي من شيفروليه، الذي يستمر طرحه على مدار 67 عاماK منذ ظهوره للمرة الأولى عام 1953، على مدار 8 أجيال كان أحدثها الذي طرح لعام 2019.



