مقارنة نارية.. iPhone 12 Pro في مواجهة iPhone 12 Pro Max

أبهرت أبل العالم بطرح باقة هواتف آيفون 12 الجديدة، ومن كثرة المميزات في كل هاتف دون الآخر دخل المستخدمون في نوبة حيرة ستنتهي حتما باقتناء أحد تلك الهواتف.

وأعلنت شركة أبل الثلاثاء الماضي عن سلسلة هواتف iPhone 12 الجديدة، التي شملت هذا العام على غير العادة 4 هواتف جديدة بأحجام مختلفة، وهي: iPhone 12، وiPhone 12 Mini، وiPhone 12 Pro، وiPhone 12 Pro Max.

تتضمن جميع هواتف آيفون 12 الكثير من التحسينات، حيث تعمل جميعها بأحدث معالج من أبل A14، وتشترك جميعها في نوع الشاشة، ودعم شبكات الجيل الخامس 5G، ودعم ميزة (MagSafe) لشحن الهواتف بشواحن لاسلكية مدعومة، ولصق مجموعة من الملحقات مغناطيسيا على خلفية الهاتف، بالإضافة إلى أن جميع الهواتف لن تأتي مع الشاحن وسماعة الأذن، من أجل الحفاظ على البيئة وفقًا لما قالته أبل.

والواقع أن هناك عددا من الاختلافات بين جميع طرز هواتف iPhone 12 الجديدة، فكما يبدو احتفظت أبل بأهم التحسينات لأكبر هواتف السلسلة، وهو هاتف iPhone 12 Pro Max الذي يأتي بشاشة مقاسها 6.7 بوصة، وبعض التحسينات في الكاميرا التي تميزه عن أي هاتف آيفون آخر.

في التقرير التالي نقدم مقارنة شاملة بين هاتفي iPhone 12 Pro وiPhone 12 Pro Max:

ميزات مشتركة

يشترك هاتفا iPhone 12 Pro وiPhone 12 Pro Max في العديد من المواصفات والميزات، وأبرزها التصميم، حيث يأتي الهاتفان بتصميم متطور – يشبه تصميم هاتف آيفون 5 وجهاز آيباد برو 2020 – من مواد عالية الجودة، حيث يأتي الهاتفان بحافات مسطحة مع إطار مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ مع ظهر من الزجاج غير اللامع.

ووفق موقع aitn التقني استخدمت أبل طبقة جديدة من الحماية تسمى Ceramic Shield لتحسين المتانة بشكل أكبر، حيث توفر مقاومة أفضل ضد السقوط بمقدار 4 مرات مقارنة مع الجيل السابق من هواتف آيفون.

كما حافظت أبل على تصميم الجهة الأمامية نفسه الموجود في هواتف آيفون 11 للعام الماضي، حيث تجد في أعلى الشاشة نتوءا يضم الكاميرا الأمامية وتقنية التعرف على الوجه وسماعة المكالمات.

ووفق المقارنة يعمل هاتفا iPhone 12 Pro وiPhone 12 Pro Max أيضا بالمعالج نفسه وهو Apple A14 Bionic السداسي النواة، الذي يوفر أداء أفضل بنسبة 50% عن الهواتف المنافسة، وأول معالج يصنع بتقنية 5 نانومتر.

ويدعم الهاتفان ميزة مقاومة الماء وفقا لمعيار IP68، وميزة الشحن السلكي السريع بقدرة 20 واط، والشحن اللاسلكي بقدرة 15 واطًا عبر شاحن MagSafe. ويتوفران أيضا بخيارات الألوان نفسها، وهي: الفضي، والذهبي، والأزرق، والجرافيتي.

آيفون 12 برو

يأتي هاتف آيفون 12 برو بشاشة من نوع OLED تطلق عليها أبل اسم (Super Retina XDR) بمقاس 6.1 بوصات، وبدقة 1170 × 2532 بكسلًا، وبكثافة 460 بكسلًا في البوصة الواحدة. وتدعم تقنية HDR وتقنية True Tone لضبط السطوع تلقائيًا وفقا للإضاءة المحيطة.

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يضم آيفون 12 برو كاميرا خلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية: بدقة 12 ميجابكسل، بفتحة عدسة f/1.6، ذات نطاق عريض للرؤية، والثانية: بدقة 12 ميجابكسل، وبفتحة عدسة f/2.4، ذات نطاق عريض جدا للرؤية بزاوية 120 درجة، والثالثة: عدسة تليفوتوغرافية بدقة 12 ميجابكسل، وبفتحة عدسة f/2.0. تدعم التقريب البصري حتى 4x، والتقريب الرقمي حتى (10 مرات) 10x فقط، بالإضافة إلى مستشعر (TOF 3D LiDAR) لاستشعار العمق، وتحسين التصوير في الوضع الليلي، وزيادة سرعة التركيز التلقائي في الإضاءة المنخفضة، وتعزيز تجارب الواقع المعزز.

يتميز آيفون 12 برو بأنه يدعم تصوير فيديو HDR، مع تقنية Dolby Vision حتى 60 إطارا في الثانية، ودعم تقنية (ProRAW) الجديدة كليًا التي توفر خيارات أوسع لتحرير الصور من خلال التحكم الكامل في الألوان والتفاصيل والنطاق الديناميكي.

و أصبحت ميزة (Deep Fusion) الآن أفضل وأسرع لمعالجة الصور بدقة، وإبراز الكثير من التفاصيل في كل صورة تلتقطها، بالإضافة إلى دعم ميزة (Smart HDR) الجديدة التي تتيح لك الحصول على صور واقعية أكثر.

وقامت أبل بتحسين الأداء في الوضع الليلي الذي يمكن استخدامه الآن في العدسة الفائقة الاتساع، والكاميرا الأمامية أيضًا.

كما يضم آيفون 12 برو كاميرا أمامية أحادية بدقة 12 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2، وإلى جانبها يوجد مستشعر (Smart HDR 3) لاستشعار العمق، ودعم تقنية التعرف على الوجه Face ID.

بالنسبة للبطارية لم تعلن أبل عن سعتها، واكتفت بقولها: “إنها تستمر في تشغيل الفيديو حتى 17 ساعة بشحنة واحدة”. وتدعم الشحن السلكي السريع عبر محول بقدرة 20 واطًا أو أعلى (يُباع بشكل منفصل)، كما تدعم الشحن اللاسلكي بقدرة 15 واطًا عبر شاحن MagSafe.

يتوفر الهاتف بثلاث خيارات من سعة التخزين الداخلية، هي: 128، أو 256 أو 512 جيجابايت، ولم تعلن أبل عن سعة ذاكرة الوصول العشوائي (RAM).

ويبدأ هاتف آيفون 12 بروبسعر 999 دولارا، وسيبدأ الحجز السابق له غدًا 16 أكتوبر الحالي، وسيبدأ شحنه اعتبارًا من يوم 23 أكتوبر الحالي.

هاتف آيفون 12 برو ماكس

يشترك هاتف هاتف آيفون 12 برو ماكس مع هاتف آيفون 12 برو في نوع الشاشة، ولكنه يأتي بأكبر شاشة على الإطلاق في هواتف آيفون الجديدة، وأعلى دقة تضم ما يقرب من 3.5 ملايين بكسل لتجربة المشاهدة الرائعة والكثيرة الواقعية، حيث تأتي الشاشة بمقاس 6.7 بوصات، بدقة 1284 × 2778 بكسلًا، وبكثافة 458 بكسلًا في البوصة الواحدة.

ويتوفر أيضا بخيارات سعة التخزين الداخلية نفسها، ولكنه يختلف في سعة البطارية حيث تقول أبل: إنها تستمر في تشغيل الفيديو حتى 20 ساعة”. ولكنها تدعم الشحن السلكي السريع، والشحن اللاسلكي بقدرة 15 واطًا أيضا.

ويتوفر الهاتف بسعر يبدأ من 1099 دولارا، وسيبدأ الحجز السابق له اعتبارا من 3 نوفمبر المقبل، وسيبدأ شحنه اعتبارا من 13 نوفمبر المقبل.