خطة دي فرانشيسكو تعيد آدم وناس إلى الحياة

يبدو أن كابوس الدولي الجزائري آدم وناس مع مقاعد البدلاء سينتهي قريبا، بعد انتقاله لصفوف فريق كالياري الإيطالي على سبيل الإعارة لموسم واحد من مواطنه نابولي.



وكشف أوزيبيو دي فرانشيسكو، مُدرب كالياري المنتمي لجزيرة سردينيا، أنه يُعلق آمالا كبيرة على النجم الجزائري صاحب القدم اليُسرى، من أجل منح روح جديدة للقاطرة الأمامية لفريقه في أقرب الآجال الممكنة، بعد عودته لمستواه المعهود واسترجاعه حساسية المباريات الرسمية بعد عودته من الإصابة.

وكان وناس تعرض لإصابة منذ عدة أشهر مع فريق نيس الفرنسي الذي لعب له الموسم الماضي على سبيل الإعارة من نابولي، ليغيب عن المباريات لفترة طويلة.

وتحدث دي فرانشيسكو، في تصريحات نشرتها صحيفة "فوتبول إيطاليا"، بخصوص مُحارب الصحراء قائلا: "وناس لم يلعب تماما مع نابولي، لكن الأمر الأكيد بالنسبة لي هو أنه يبقى موهبة فريدة من نوعها، وسيمثل إضافة لا تقدر بثمن بالنسبة لهجومنا خلال الموسم الحالي".

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وأضاف المدرب الإيطالي: "أنا مُتشوق للاستفادة من خدماته في الأيام القليلة المقبلة، في جميع المنافسات التي سندخلها، وسيتم منحه الفرصة من أجل إظهار قدراته بشكل كامل".

وواصل في نفس السياق: "هو لاعب مميز، حيث يمتلك القدرة على تسجيل الأهداف، وصناعة الفرص الخطيرة لزملائه، وهو أمر كنا نفتقده في فريقنا".

وأوضح أوزيبيو دي فرانشيسكو أن آدم وناس لن يلعب بشكل مُباشر بداية من الأسبوع الجديد للدوري الإيطالي، لأنه بعيد عن الجاهزية المثالية من الناحية البدنية، وقال: "حاليا لن يكون قادرا على لعب مُباراة كاملة، بل سيكون بحاجة للعمل على نفسه أكثر من الناحية البدنية".

يُشار إلى أن وناس انتقل إلى صفوف كالياري معارا لموسم واحد، مع أفضلية الشراء في حالة ما أثبت ذاته مع فريقه الجديد، ولا يزال مرتبطا بعقد مع نابولي ينتهي في صيف 2022.