الخليج 365السبت 2020/10/17 01:56 ص بتوقيت أبوظبي
أعلنت وزارة الدفاع الأرمينية، فجر السبت، إسقاط طائرتين مسيرتين لأذربيجان داخل أجواء البلاد، مشيرة إلى قصف مدينة غنجة الآذرية لم يتم من داخل الأراضي الأرمينية.
وتجددت الاشتباكات العسكرية بين أرمينيا وأذربيجان في 27 سبتمبر/أيلول، وأدى الصراع في إقليم ناغورني قره باغ إلى مقتل المئات بحسب عدة مصادر.
وعلى الرغم من الاتفاق الذي تم التوصل إليه بوساطة روسيا، لم يتم الالتزام بوقف إطلاق نار إلى الآن.
وتواجه تركيا اتهامات بإرسال مرتزقة موالين لها من سوريا للقتال إلى جانب الأذريين، وهو ما تنفيه باكو، فيما يؤكد المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل 119 من مرتزقة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، المنتشرين في قره باغ، على الأقل منذ بداية المواجهات الأخيرة.
وتمد تركيا بحسب تقارير دولية أذربيجان بطائرات "بايراكتار "TB2 المسيرة، وبحسب خبراء فإن غالبية الأشرطة التي يوزعها وينشرها الجيش الآذري لعمليات القصف في إقليم ناغورني قره باغ، تم تصويرها بواسطة هذا النوع من الطائرات.
كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الدفاع الأرمينية: إسقاط طائرتين مسيرتين تابعين لأذربيجان دخلتا مجالنا الجوي المزيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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