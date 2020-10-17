كريستيانو رونالدو يدعم صديقه نور محمدوف برسالة عربية

وجّه البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم هجوم يوفنتوس الإيطالي، رسالة دعم باللغة العربية إلى صديقه الروسي حبيب نور محمدوف، لاعب الفنون القتالية المختلطة، بطل العالم للوزن الخفيف في منظمة "UFC"، قبل نزاله مع الأمريكي جاستن جايتجي.

ويلتقي نور محمدوف مع جايتجي في 24 أكتوبر/تشرين الأول الحالي، في الحدث الرئيسي لمنافسات "جزيرة القتال"، إحدى الفعاليات التي تقام تحت مظلة اتحاد "UFC" وتستضيفها العاصمة الإماراتية أبوظبي.

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وظهر كريستيانو في بث مباشر عبر حسابه الشخصي في تطبيق "إنستقرام"، وعلق على سؤال لأحد المتابعين بخصوص نزال محمدوف وجايتجي، حيث رد باللغة الإنجليزية قائلا: "بالطبع أخي حبيب سيفوز"، قبل أن يضيف النجم البرتغالي صاحب الـ35 عاما باللغة العربية: "إن شاء الله".

يذكر أن كريستيانو رونالدو يخضع للعزل الصحي حاليا، بعد ثبوت إصابته بفيروس كورونا (كوفيد - 19) قبل أيام، علما بأن النجم المخضرم في حالة جيدة ولا يعاني من أي أعراض.

وكان حبيب نور محمدوف فقد والده في شهر يوليو/تموز الماضي متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد، الذي ضرب عددا كبيرا من أفراد أسرة المقاتل الروسي وفقا لما صرح به قبل أيام من وفاة والده.