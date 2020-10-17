روسيا تدرس طرح سيارة كهربائية جديدة في مصر

تدرس وزارة الصناعة والتجارة الروسية، تصدير سيارتها الكهربائية "زيتا" الجديدة، إلى عدة دول من ضمنها مصر.
وتشمل قائمة الدول التي تدرس "روسيا" طرح "زيتا" الكهربائية فيها، كلاً من مصر، والأردن،وألمانيا، باكستان، والهند.
وتُعد "زيتا"، أول سيارة كهربائية روسية الصنع، حيث يتم إنتاجها بإحدى مصانع مدينة تولياتي، بمقاطعة سمارا.
وتتكون السيارة الصغيرة من 3 أبواب، وتبلغ سرعتها القصوى نحو 120 كيلومتر/ساعة، وتبدأ أسعارها من 550 ألف روبل، أي ما يعادل 7150 دولار ، وبالمصري 112 ألف و255 جنيه.
ومن المقرر أن يتم طرح السيارة بكميات كبيرة، خاصةً في ظل الطلب المتوقع عليها.
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