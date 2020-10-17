تراجع جديد في أسعار تسلا "إس لونج رينج"

كتب: باسل الحلواني

قررت عملاق صناعة السيارات الكهربائية الأمريكية "تسلا"، خفض أسعار سيارتها الشهيرة موديل إس لونج رينج الصالون.

وقال إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي للشركة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، إن التخفيضات جاءت بسبب الانتقادات اللاذعة، مؤكداً أن سعر السيارة الجديد سيصبح 69420 دولار.

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وتعد هذه هي المرة الثانية التي تخفض فيها الشركة الأمريكية سعر السيارة موديل إس خلال أسبوع.

وكانت الشركة قد أعلنت يوم الثلاثاء الماضي خفضا بنسبة 4% ليصل إلى 71990 دولار، كما خفضت الشركة سعر السيارة في الصين.

ويمكن أن يكون قرار تسلا بخفض سعر السيارة نتيجة المنافسة المتصاعدة في سوق السيارات الكهربائية، وبخاصة من جانب شركة لوسيد موتورز الناشئة التي تستفيد من دعم حكومي للسيارات الكهربائية في الولايات المتحدة قيمته 7500 دولار كخصم من الضرائب المستحقة على كل سيارة كهربائية، حيث تبيع لوسيد السيارة الصالون الفارهة أير بسعر 69.900 ألف دولار.