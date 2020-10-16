فورد موستنج 2021 تحصل على مزايا جديدة

الخليج ٣٦٥ نت – حصلت فورد موستنج 2021 على تحديثات محدودة في المزايا والخيارات، أهمها إضافة أنظمة سلامة قياسية جديدة تشمل أشعة أوتوماتيكية عالية ورصد النقطة العمياء والبقاء في حارة الطريق وكبح الطوارئ الأوتوماتيكي بخاصية التعرف على المشاة. كما تشمل المزايا القياسية مساحات حساسة للأمطار للزجاج الأمامي والتحذير المبكر من الاصطدام والكروز كونترول المتكيف. Advertisements كما قامت فورد بتبسيط مجال موستنج 2021 واختصاره، مثل توقف فئات شيلبي GT350 وGT350R للتركيز على GT500 الجديدة بقوة 760 حصان. كما وقفت فورد بعض حزم الأداء الاختيارية لانتقالها إلى فئة ماخ 1 الجديدة المزودة بمحرك V8 سعة 5.0 لتر بقوة 480 حصان وعزم 569 نيوتن متر وناقل يدوي 6 سرعات أو أوتوماتيكي 10 سرعات. Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

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