خفض سعر تيسلا موديل S لمنافسة لوسيد إير المدعومة من المملكة

الخليج ٣٦٥ نت – قام إيلون امسك بخفض سعر تيسلا موديل S مرتين خلال أيام معدودة إلى 69,420 دولار، ما يعادل 260,000 دولار. الهدف هو منافسة لوسيد إير 2022، والتي تم التأكيد على سعرها المبدئي بـ 69,900 دولار (262,000 ريال) بعد حساب الدعم الأمريكي للموديلات الكهربائية. وتستخدم النسخة القياسية لموديل S محركين كهربائيين بمدى 647 كيلومتر ومعدل تسارع من السكون إلى 96 كلم\س في 3.7 ثانية، وفي المقابل تعتمد لوسيد إير على محرك كهربائي واحد لتحقيق مدى أفضل بـ 653 كيلومتر.

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