لكزس RX قد تحصل على محرك هجين جديد أكثر قوة

الخليج ٣٦٥ نت – تستمر لكزس بتسجيل أسماء تجارية لموديلات جديدة تحت مجال RX، حيث سجلت اسم RX450h+ مؤخراً، والذي قد يشير إلى نسخة هجينة بالقابس للسيارة لتحل محل فئة RX450h الحالية، والآن سجلت لكزس اسم آخر RX500h.

سيارة RX500h قد تستخدم نفس محرك 8 سلندر الهجين لسيارة LS500h، ويعني ذلك قفز مستوى القوة من 308 حصان حالياً إلى 354 حصان، مع تحسن التسارع من السكون إلى 100 كلم\س إلى أقل من 7 ثواني.

كما قد نرى تحسينات أخرى للسرعة القصوى والحد الأقصى للسحب، والذي يقف حالياً عند حوالي 1600 كيلوجرام، وسنعلم المزيد عن إصدارات RX الجديدة في الأشهر القادمة.