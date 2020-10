تويوتا إنوفا 2021 فيس ليفت تنطلق رسمياً

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت تويوتا عن إنوفا 2021 فيس ليفت، والتي حصلت على أول تحديثات واسعة للموديل منذ انطلاق الجيل الحالي في 2016.

ونبدأ بالتغييرات الخارجية، والتي تشمل مقدمة محدثة وشبك أمامي أكبر حجماً بلمسات كروم مع تحديث المصابيح والمصدات كذلك وإضافة جنوط 16 إنش فضية.

Advertisements

بالانتقال للداخل نرى لوحة عدادات جديدة ومقصورة 6 أو 7 مقاعد حسب الاختيار، وشاشة 9 إنش اختيارية جديدة لنظام المعلومات الترفيهية بتطبيقات أندرويد أوتو وأبل كلاربلاي.

وتستمر إنوفا 2021 بمحرك 2.0 لتر بنزين بقوة 139 حصان وآخر 2.4 لتر ديزل بقوة 150 حصان، ومحرك بنزين 2.7 لتر بقوة 166 حصان، مع ناقل يدوي 5 سرعات أو أوتوماتيكي 6 سرعات.

Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin