نصيحة بمليون دولار.. سيارات أوروبية مستعملة لا تفكر في شرائها

فيما وصفها متابعون بأنها نصحية بمليون دولار، جمع موقع "هوت كارز" قائمة تضم 10 سيارات تابعة لفئة سيدان، صناعة أوروبية، نصح بتجنب شراءها مستعملة لما تشهده من تكرار مستمر للأعطال.

وضمت القائمة بنسخة 2015 من طراز بي إم دبليو M3، الذي نصح بتنجنب شراءه كطراز مستعمل، بعد تقدم عدد من مستخدميه بشكاوى تتعلق بأعطال متكررة لحقت بمضخات الوقود به، ومجموعة من الأعطال الاخرى التي رصدت خلال استخدامه من ضمنها الصخب الزائد للفروق.

ومن بين الموديلات التي حذر منها موقع "هوت كارز"، نسخة عام 2014 من طراز أودي A4، التي نصح الموقع ضد شراء نسخة مستعملة منه، لتعرضه المتكرر لأعطال كان أبرزها يتعلق بأداء ناقل السرعة، وفاعلية المكابح.

ومن ماركة مرسيدس، حذر الموقع ضمن تقريره من اقتناء نسخة مستعملة من موديل C63 AMG المطروح لعام 2014، الذي شهد أعطال متكررة تتعلق بعمود الحدبات والرافعات.

ومن ماركة بي إم دبليو جاء أيضا نسخة عام 2013 التي طرحت من طراز M5، الذي رصدت شكوات ضده بسبب المعدل المرتفع لاستهلاكه للوقود، والذي يتكلف في المتوسط السنوي إنفاق 1200 دولار.

جاء من بعده ضمن القائمة من ماركة أستون مارتن طراز Rapide وتحديدا نسخته التي طرحت لعام 2012، وذلك لقيمته المتواضعة مقارنة بتكلفته المرتفعة، ومعاناته من مشكلات في تصميمه وفقا لموقع "هوت كارز".

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من بعده جاء ضمن القائمة، طراز بي إم دبليو، 640i Gran Coupe بنسخته التي طرحت لعام 2013، التي تعاني من ارتفاع في تكلفة صيانتها السنوية، والتي تصل لأكثر من 1500 دولار.

ذكر موقع "هوت كارز" بعدها ضمن قائمته، طراز جاجوار XF-S، وتحديدا نسخته التي طرحت لعام 2015، والتي رصد بها عيوب في أنظمتها الداخلية، ابرزها تعطل متكرر في أنظمة تشغيل الكشافات الأمامية ومكيف الهواء.

لحقته بالقائمة، النسخة التي طرحت لعام 2017 من طراز ألفا روميو Giulia، الذي رصد به عيوب في السيطرة على مقود القيادة، كما استعادت ألفا روميو نسخ مطروحة منه للأسواق لصيانة أعطال في دوائر الكهرباء به.

ذكر الموقع من بعده، نسخة عام 2019 التي طرحت من طراز فولكسفاجن Jetta GLI، الذي رصدت شكاوى ضده شملت أعطال في منظم فتح وغلق النوافذ.

في ختام القائمة جاء طراز أودي RS7 الذي حذر الموقع من شراء نسخة مستعملة من موديل عام 2016 الذي طرح منه، لافتقاره لناقل سرعة عملي، ومعدله المرتفع في استهلاك الوقود، بالإضافة لأعطال متكررة رصدت في المحرك.