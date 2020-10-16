مواصفات شيفروليه "سيلفادور 1500" نسخة 2021.. شاحنة المهام الصعبة

تترقب أسواق الشاحنات منافسة شرسة خلال عام 2021 المقبل، لما تشهده من طرح مجموعة مميزة من الشاحنات، من ضمنها النسخة الأحدث من شاحنة شيفروليه "سيلفادور 1500".

وقدم موقع "كار أند درايفر" المختص بأخبار السيارات عرضا لمواصفات وقدرات الشاحنة بنسختها الأحدث لعام 2021، شمل الكشف عن قوة محركها، والتقنيات المضافة لها، وعزمها في حمل وسحب الأوزان.

الجديد بنسخة 2021

كشف الموقع عن أبرز ما شهدته نسخة 2021 من شاحنة سيلفادور 1500 من تحديثات مقارنة بنسخة عام 2020، وأوضح أن الشاحنة بنسختها الجديدة شهدت العديد من التحديثات، كان من أبرزها، المرونة التي أصبحت تتمتع بها منطقة الحمل في خلفية الشاحنة، إذ يمكن طيها في 6 أشكال.

بالإضافة لتحسين في عزم السحب، أضافت شيفروليه للفئات العاملة من الشاحنة محركا ذا 6 أسطوانات ومحركا توربينيا ذا 4 أسطوانات.

الأسعار

يتوفر من نسخة عام 2021 من شاحنة سيلفادور 1500، ثماني فئات للبيع بالأسواق بتكلفة مختلفة، الفئة الافتتاحية من الشاحنة تتوفر باسم Work Truck وتطرح بسعر 28,195 دولارا.

والفئة التي تليها باسم Custom وتتوفر بسعر 35,495 دولارا، ومن بعدها فئة LT التي تتوفر بتكلفة 39,195 دولارا، ثم فئة Custom Trail Boss التي تتوفر بسعر 40,395 دولارا.

من بعدها تتوفر فئة LTZ التي تطرح بسعر 50,695 دولارل، ومن بعدها فئة LT Trail Boss التي تتوفر بسعر 52,195 دولارا، وأعلى فئة تتوفر من شاحنة سيلفادور 1500، هي فئة High Country بسعر 54,995 دولارا.





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المحرك

نسخة 2021 من شاحنة سيلفادور 1500 تتوفر بمجموعة مميزة من الخيارات فيما يخص المحرك، من ضمنها، محرك فئة V6، ومحرك آخر توربيني ذو 4 أسطوانات، وثنائي محركات من فئة V8، ومحرك آخر Duramax يعمل بالديزل بسعة 3.0 لتر.

وقال الموقع إن أبرز المحركات التي تتوفر بها شاحنة سيلفادور 1500، هي المحركات ذات فئة V8، التي تنتج قوة 420 حصانا وتأتي بسعة 6.2 لتر، والمحرك التوربيني ذو الأربع أسطوانات، يأتي بسعة 2.7 لتر وينتج قوة 310 أحضنة.

عزم السحب

تتمتع الشاحنة سيلفادور 1500 بنسختها الجديدة لعام 2021، بعزم سحب قوي، يسمح لها بسحب أوزان تصل لـ 13,300 رطل كحد أقصى.





استهلاك الوقود

قال موقع "كار أند درايفر" إن أفضل محركات الشاحنة من حيث معدل استهلاك الوقود، هو المحرك الذي تتوفر به من فئة Duramax العامل بالديزل، والذي يستهلك من الوقود معدل جالونا لكل 23 ميلا تقطعها الشاحنة على الطريق داخل المدن، وجالونا لكل 33 ميلا تقطعهم الشاحنة على الطريق السريع.

التقنيات

من الداخل، تحظى شاحنة سيلفادور 1500 بنسختها لعام 2021 بمنظومة تقنية مميزة، تشمل شاشة عرض بمنطقة التحكم الوسطى بقياس 8.0 بوصة، تدعمها أنظمة تشغيل أبل كار بلاي، وأندرويد أوتو.

بالإضافة لخاصية اتصال لاسلكي بالإنترنت، ونظام صوتي مميز من ماركة Bose الفخمة، وخاصية شحن لاسلكي للهواتف.





الأمن والحماية

اختتم الموقع عرضه لمواصفات وقدرات الشاحنة، بالكشف عن أنظمة الأمن والحماية المضافة لها، وتشمل نظام التنبيه المسبق في حالات الاصطدام، الذي يدعمه نظام المكابح ذاتية التفعيل، وأيضا نظام استشعار وكاميرات خلفية لرصد الحركة، ونظام للحفاظ على المسار.