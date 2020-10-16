السيارات في أوروبا.. مفاجأة مبيعات وسط الجائحة

ارتفعت وتيرة تسجيل السيارات الجديدة في أوروبا على نحو طفيف خلال شهر سبتمبر/أيلول الماضي، وهي أول زيادة في العام الجاري، مما يشير إلى تعاف في قطاع السيارات في بعض الأسواق الأوروبية التي تنخفض فيها الإصابات بفيروس كورونا.

وأظهرت إحصاءات من اتحاد صناعة السيارات الأوروبي أن تسجيل السيارات الجديدة ارتفع في سبتمبر/أيلول الماضي 1.1% على أساس سنوي إلى 1.3 مليون سيارة في الاتحاد الأوروبي وبريطانيا ودول رابطة التجارة الحرة الأوروبية.

لكن أكبر خمسة أسواق أوروبية حققت نتائج متباينة، إذ سجلت إسبانيا والمملكة المتحدة وفرنسا خسائر بينما ارتفعت التسجيلات في إيطاليا وألمانيا بحسب ما كشفته البيانات.

وارتفعت مبيعات مجموعة فولكسفاجن ورينو 14.1% و8.1% في سبتمبر/أيلول الماضي على الترتيب، فيما أعلنت مجموعة بي.إس.إيه عن انخفاض 14.1%.

وتكبدت شركات صناعة السيارات الفاخرة خسائر في سبتمبر/أيلول، إذ انخفضت مبيعات بي.إم.دبليو 11.9% وأعلنت منافستها دايملر عن تراجع 7.7%.

Advertisements

وفي أول 9 أشهر من العام، تراجعت المبيعات 29.3% إذ أجبرت إجراءات العزل العام المرتبطة بفيروس كورونا معارض السيارات على إغلاق أبوابها في أنحاء أوروبا.

زيادة المبيعات بالصين

فيما قالت فورد موتور، اليوم الجمعة، إن مبيعاتها في الصين زادت 25% على أساس سنوي في الفترة بين يوليو/تموز إلى سبتمبر/أيلول مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي إلى 164 ألفا و352 سيارة، وعزت الارتفاع إلى تدشين طرازات واستراتيجية للتوطين.

وتمثل النتيجة ثاني زيادة على التوالي في المبيعات الفصلية لفورد في أكبر سوق للسيارات في العالم بعد انخفاض استمر قرابة ثلاث سنوات.

وتُصنع الشركة التي مقرها ميشيجان السيارات في الصين عبر مشروعين مشتركين مع تشونغتشينغ شانجان أوتوموبيل وجيانغ لينغ موتورز.

ويوم الاثنين، قالت منافستها الأمريكية جنرال موتورز إن مبيعاتها في الصين زادت 12% في الفترة بين يوليو/تموز إلى سبتمبر/أيلول إلى 771 ألفا و400 سيارة.

وزادت مبيعات السيارات بصفة عامة في الصين 13% في سبتمبر/أيلول و12% في أغسطس/آب و16% في يوليو/تموز.