تعرف على مواصفات وأسعار كيا سول 2021.. 201 حصان على الطريق

استكمالا لما حققه من نجاحات مميزة على مستوى المبيعات خلال السنوات الماضية، أعلنت ماركة كيا عن طرحها رسميا لنسخة عام 2021 هي الأحدث من طرازها الصغير المميز "سول".

وقدم موقع "كار أند درايفر" عرضا لمواصفات وقدرات النسخة الجديدة من الطراز التي تطرح للأسواق بداية من العام القادم، وشمل ذلك الكشف عن قوة المحرك، والفئات التي تتوفر للبيع من الطراز بالأسواق.

الجديد بنسخة 2021

تحدث الموقع في البداية عن أحدث ما أضافته كيا من تعديلات على نسخة 2021 من طراز صول مقارنة بنسخة 2020، وكان أبرز ما أضيف من تحسينات، على الصعيد التقني، إذ وفرت كيا لكافة فئات الطراز نظام استشعار خلفي لتنبيه السائق بوجود شخص في المقعد الخلفي، عبر اتصال السيارة بالهاتف الذكي.





الأسعار

ويتوفر من نسخة عام 2021 من طراز كيا صول، 6 فئات للبيع بالأسواق بتكلفة مختلفة، الفئة الافتتاحية من الطراز باسم LX بسعر 18,610 دولارات، ومن بعدها فئة S التي تتوفر بسعر 21,710 دولارات، ثم فئة X-Line التي تتوفر بسعر 22,810 دولارات، ثم فئة GT-Line التي تتوفر بسعر 22,810 دولارات، ومن بعدها فئة EX التي تتوفر بسعر 24,370 دولارا، وأعلى فئة تتوفر من طراز "صول"، هي فئة Turbo التي تطرح بسعر 28,670 دولارا.

المحرك

يتوفر طراز كيا "سول" بنسخته لعام 2021 بخياران فيما يخص المحرك، الخيار الأول هو محرك بسعة 2.0 لتر، ينتج قوة 147 حصانا مع عزم دوران 132 لفة/قدم.

والخيار الثاني، هو محرك توربيني ذو 4 إسطوانات، بسعة 1.6 لتر، ينتج قوة 201 حصان، مع عزم دوران 195 لفة/قدم.





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استهلاك الوقود

تستهلك الفئات العاملة بمحرك ذي سعة 2.0 لتر من طراز "سول" 2021، معدل وقود جالون لكل 25 ميلا يقطعها على الطريق داخل المدن.

في حين تستهلك الفئات العاملة من الطراز بمحرك توربيني بسعة 1.6 لتر جالونا لكل 27 ميلا على الطريق داخل المدن.

المساحة الداخلية

يكفي طراز كيا "سول" بنسخته الجديدة لـ 5 ركاب من الداخل، وبالمقاعد الأمامية تتوفر مساحة امتداد للأقدام تصل لـ 41.1 بوصة، ومساحة للأعلى لامتداد الرأس تصل لـ 39.4 بوصة.

وبالمقاعد الخلفية تتوفر مساحة للأسفل لامتداد الأقدام تصل لـ 38.8 بوصة، ومساحة للأعلى تصل لـ 39.5 بوصة.

التقنيات

ويحظى الطراز بنسخته لعام 2021 بمنظومة تقنية مميزة، تشمل شاشة معلومات بقياس 7 بوصات، تدعمها أنظمة أبل كار بلاي وأندرويد أوتو.

بالإضافة لتوفر شاشة المعلومات بقياس يصل لـ 10.25 بوصة بالفئات المتقدمة من الطراز، وخاصية راديو SiriusXM المتصل بالقمر الصناعي.





الأمن والحماية

اختتم الموقع عرضه لمواصفات طراز كيا "سول" 2021، بالكشف عن أنظمة الأمن والحماية المساعدة للسائق به، وتشمل نظام التنبيه المسبق في حالات الاصطدام، الذي تدعمه المكابح ذاتية التفعيل، ونظام الحفاظ على المسار، ونظام الحفاظ على مسافة آمنة بين السيارة وما حولها من مركبات عبر ضبط السرعة.