“فيديو” شاهد رولزرويس كولينان تتألق في صحراء دبي

الخليج ٣٦٥ نت – حرصت صانعة السيارات الفاخرة البريطانية رولزرويس على إثبات أن سيارتها كولينان يُمكنها الانطلاق في الصحراء بكفاءة كبيرة، حيث شاركت فيديو وصور جديدة في بيان صحفي رسمي، حيث تم تصويرهم في الكثبان الرملية في صحراء دبي.

يبدو الفيديو مفاجئاً إلى حد ما، حيث أن رؤية سيارة فاخرة بسعر يتجاوز 300 ألف دولار (1,125,000 ريال) تتعرض لهذه الظروف القاسية أمر صعب على كل عاشقي السيارات، إلا أن المفاجأة الاكبر هي الإطارات المستخدمة في السيارة في هذه المغامرة، حيث تُشبه الإطارات القياسية، والسؤال الآن، لماذا لم تحصل السيارة على إطارات أكثر ملائمة للإنطلاق على الكثبان الرملية؟

لم يُظهر الفيديو تعرض السيارة للكثير من المشاكل على الطريق الوعر، في حين أن الصور رائعة للغاية، حيث تنسجم الاس يو في الفاخرة بشكل هادئ مع الرمال، كما توفر السيارة راحة كبيرة لراكبيها في الداخل مقارنة بالفوضى الرملية الهائلة خارجها.

في الختام، نعتقد أن عدداً قليلاً جداً من مالكي رولزرويس كولينان سيقومون بتجربة سياراتهم في مثل هذه الظروف القاسية، حيث قالت الشركة البريطانية مؤخراً أن الكثير من عملائها لا يتناسبون مع نمط حياة السيارات الكهربائية لأنهم لا يريدون إخراج أسلاك شحن السيارة من الصندوق الخلفي، لذا فمن المنطقي ألا تكون مغامرات الصحاري ملائمة لهم أيضاً.

