كمارو 2021 تنطلق رسمياً بتحديثات جديدة

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت شفروليه بهدوء عن سيارة كمارو 2021، وذلك لأن التغييرات تقتصر إلى حد كبير على حزم التصميم الجديدة بالإضافة إلى الدعم اللاسلكي لـ أندرويد اوتو وابل كاربلاي.

في البداية تحصل كمارو LT بحزمة تصميم Wild Cherry الجديدة، وتتميز الحزمة بتصميم خارجي Wild Cherry Tintcoat مع خطوط سوداء معدنية Hash Mark، وجنوط ألومنيومية مصقولة مقاس 20 بوصة، مع أغطية مركزية تحمل شعار كمارو، وسجاد أرضيات خاصة تحمل علامة كمارو التجارية.

في حين تحصل طرازات 2LT و3LT على حزمة Wild Cherry Design Package 2، وهي تتضمن كل المحتوى من الحزمة الأساسية بالإضافة إلى شريط مركزي، وباب خزان وقود أسود، مع لمسات من ألياف الكربون، كما تحصل المقصورة على وسادات ركبة.

كما تحصل الطرازات التي تعمل بمحرك V8 على حزمة SS 1LE عالية الأداء، والتي تتضمن مكابح بريمبو، ونظام تعليق رياضي، ونظام تحكم مغناطيسي بالقيادة، وتتوفر الاخيرة في الموديلات المجهزة بناقل حركة أوتوماتيكي من عشر سرعات، في حين تحصل كمارو ZL1 على دعم أندرويد أوتو وأبل كاربلاي اللاسلكي، بالإضافة إلى التصميم الخارجي Wild Cherry Tintcoat مثل بقية تشكيلة كمارو.

Advertisements

وبالنسبة للقوة، فتستمد السيارة قوتها من أربعة محركات مألوفة، والتي تشتمل على محرك توربو بأربعة أسطوانات سعة 2 لتر بقوة 275 حصان و 400 نيوتن.متر من عزم الدوران، بالإضافة إلى محرك V6 سعة 3.6 لتر بقوة 335 حصان، أو محرك V8 سعة 6.2 لتر بقوة 455 حصان، في حين يستمد طراز ZL1 قوته من محرك V8 سوبرتشارجد سعة 6.2 لتر بقوة 650 حصان وعزم 880 نيوتن.متر.

في الختام، يبدأ سعر شفروليه كمارو 2021 من 25,995 دولار (97,500 ريال) لطراز 1LS كوبيه، ويصل إلى 71,590 دولار (268,500 ريال) لطراز ZL1 كشف الأعلى مع ناقل حركة أوتوماتيكي.