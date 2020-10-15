هذا هو عدد الساعات الذي تحتاجه لقراءة كتيب دليل السيارة!

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الخليج ٣٦٥ نت – غالبية مالكي السيارات لا يقرأون دليل السيارة، حيث يظل معظم الوقت في صندوق القفازات، ومع ذلك، أجرت شركة بريستول ستريت موتورز دراسة وجدت أن 60% من سائقي السيارات لم يقرأو دليل السيارة قبل قيادتها للمرة الأولى، كما وجدت الدراسة أيضاً أن غالبية الأشخاص يفضلون الحصول على المعلومات بخصوص سياراتهم من اليوتيوب أو الإنترنت أو الأصدقاء والعائلة.
من جانبهم، قال 29% من المشاركين في الدراسة أنهم قرأوا دليل السيارة بالكامل، وهو أمر مثير للدهشة حيث أنها مُملة للغاية وتتضمن أقساماً عن المعدات التي قد لا تكون متوفرة في سيارتك، كما أنها أصبحت أطول نظراً لأن السيارات أصبحت مجهزة بشكل أفضل، وبتقنيات أفضل، ويُمكنك التأكد من ذلك بالاطلاع على قائمة الزمن اللازم لقراءة دليل السيارة لأشهر 30 سيارة في المملكة المتحدة.
تشير الدراسة إلى أن مالكي السيارات سيستغرقون حوالي 11 ساعة و45 دقيقة لقراءة دليل السيارة الذي ياتي مع أودي A3 لتحتل بذلك المركز الأول، وأقرب منافسيها هي سيات إيبيزا ومرسيدس سي كلاس بزمن أقل بحوالي ساعة، ومن بين المراكز الخمسة الأولى جاءت مرسيدس ايه كلاس بزمن 10 ساعات وأربعة دقائق، وكيا سبورتاج بزمن 9 ساعات و21 دقيقة.
قارنت الدراسة أيضاً وقت قراءة دليل السيارة بالكتب الشائعة، حيث وجدت أن قراءة دليل A3 يستغرق وقتاً أطول من قراءة رواية The Lord of the Rings: The Two Towers، وأشارت الدراسة إلى أن الأشخاص الذين امتلكوا ثماني سيارات على مدار حياتهم يقضون في المتوسط يومين وساعتين و19 دقيقة لقراءة جميع أدلة المالك لسياراتهم.. إذا قرأها بالطبع.
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