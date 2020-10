شيفروليه كورفيت 2020 تنطلق في الشرق الأوسط

الخليج ٣٦٥ نت – انطلقت شيفروليه كورفيت 2020 رسمياً في الشرق الأوسط مع بداية وصولها للوكالات المحلية، وقد صرحت شيفروليه أن كورفيت ستتوفر بنسخة الكوبيه حصرياً في البداية في المنطقة، مع طرح نسخة الكشف لاحقاً.

كما تقدم شيفروليه حزمة الأداء Z51 الاختيارية مع الكوبيه، مع توفير عدد واسع من الألوان الخارجية واللمسات الجمالية مثل شرائط سباق مزدوجة.

وتعتمد كورفيت 2020 على محرك V8 سعة 6.2 لتر بالتنفس الطبيعي بقوة 495 حصان وعزم دوران 637 نيوتن متر، وستكشف شيفروليه عن الأسعار المحلية قريباً.

