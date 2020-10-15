بصدارة "بيتلز" المتألقة.. أهم 13 سيارة قدمت للأسواق خلال 55 عاما

على مدار 55 عاما اقتنص طراز فولكسفاجن "بيتلز" لقب أفضل سيارة طرحت خلال الفترة من 1945 وحتى عام 2000.

جاء ذلك ضمن تقرير مميز لموقع "أوتو كار"، والذي كشف عن قائمة بأهم السيارات التي طرحت بالأسواق وفقا لعام طرحها خلال النصف الثاني من القرن العشرين.

وخصص الموقع القائمة، لأفضل سيارة طرحت كل خمسة أعوام بالتعاقب، بداية من منتصف فترة الأربعينيات من القرن الماضي، وبدأها بأفضل سيارة طرحت في عام 1945، وهي طراز فولكسفاجن "بيتلز" الشهير.

واعتبر الموقع أن هذا الموديل الذي صنع منه أكثر من 21.5 مليون نسخة، كان أهم موديل شهد العالم طرحه في عام 1945.

بعدها بخمسة أعوام، كشف الموقع البريطاني المختص بأخبار السيارات، عن أهم موديل طرح للأسواق في هذا العام، وكان طراز فورد Consul.

وأوضح الموقع أن عام 1950، كان عام هيمنة لماركة فورد إذ طرح مجموعة من السيارات المميزة التي حققت أعلى نسب مبيعات على مستوى العالم في هذا العام، إلى جانب طراز Consul، طرحت فورد أيضا خلال العام نفسه طرازات مميزة منها طراز Zephyr وطراز Zodiac.

بعد ذلك، قفز الموقع بالزمن لخمسة أعوام أخرى، ليكشف عن أهم سيارة قدمت للأسواق في عام 1955، وكان ذلك موديل سيتروين الكلاسيكي الشهير DS.

وبحلول عام 1960، ضمت القائمة أهم سيارة طرحت في ذلك العام وفقا لـ"أوتو كار"، وهو طراز Saab 96، الذي استمر طرحه بالأسواق ما بين عام 1960 وحتى عام 1980، وصنع منه ما يزيد عن 650 ألف نسخة.

وفي عام 1965، كان أهم طراز شهدت صناعة السيارات طرحه هو طراز رينو 16، وكان أكثر موديل يحقق انتشارا وأعلى سيارة على مستوى المبيعات بهذا العام.

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بعد ذلك انتقل الموقع بتقريره لعام 1970، الذي كان أهم طراز طرح خلاله هو طراز "رينج روفر"، وفقا لموقع "أوتو كار"، إذ كانت بداية جديدة لصناعة السيارات SUV الفخمة بطرح هذا الموديل المميز للمرة الأولى.

ذكر الموقع بعد ذلك أهم طراز طرح لعام 1975، وهو طراز بي إم دبليو الفئة الثالثة E21، الذي كان يعمل بمحرك ذو 6 أسطوانات ونظام دفع خلفي.

وعلى هامش العام، طرحت مجموعة أخرى من الموديلات كان من ضمنها فيراري 308GTB و هيونداي "بوني".

وكان أهم طراز طرح في عالم صناعة السيارات في عام 1980، هو طراز أودي Quattro، وفقا لموقع "أوتو كار"، وعلى هامش العام، اعتبر الموقع عدد أخر من الموديلات كانت على درجة كبيرة من الأهمية طرحت بالوقت نفسه من ضمنها طراز "أوستن مترو"، و"بينتلي مولسان".

انتقل الموقع بعد ذلك لعام 1985، الذي اعتبر أن أهم موديل طرح به، كان طراز بينتلي Turbo R، وعلى هامش العام، ظهرت مجموعة أخرى من السيارات الهامة، كان من ضمنها وفقا للموقع كل من طراز فيراري 328 و طراز بيجو 309.

وفي عام 1990 كان أهم طراز طرح في عالم صناعة السيارات وفقا لموقع "أوتو كار"، هو طراز "كليو"، المميز من ماركة رينو الفرنسية، إضافة لموديلات أخرى اعتبرها الموقع على نفس الدرجة من الأهمية طرحت مطلع التسعينيات من ضمنها طراز هوندا NSX.

وفي عام 1995، لم يتفرد طراز وحيد بأهمية الطرح بين موديلات العام، إذ اختار موقع "أوتو كار" موديلين اعتبرهما أهم السيارات التي طرحت خلال عام 1995، وهما طراز فورد جلاكسي، وطراز فولكسفاجن شاران.

وبحلول الألفية الجديدة، قال موقع "أوتو كار" أن أهم سيارة طرحت لعام 2000 كانت طراز ميني، الذي طرح بعد استحواذ ماركة بي إم دبليو على الماركة البريطانية.