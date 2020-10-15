الخليج ٣٦٥ نت – كشفت ميتسوبيشي عن اكليبس كروس 2021 فيس ليفت والمتوقع انطلاقها في اليابان وأستراليا قبل نهاية العام مع تأخرها لـ 2021 لباقي الأسواق. وقد حصلت السيارة على بعض عناصر التصميم الجديدة، مثل مصدات مختلفة ونافذة خلفية جديدة لتحسين الرؤية الخلفية، مع تحديث المصابيح الخلفية ثلاثية الأبعاد. وتشمل تحديثات الداخلية شاشة لمسية 8 إنش جديدة لنظام المعلومات الترفيهية مع تحديثات تقنية غير معلن عنها لأنظمة السلامة المتوفرة. Advertisements وستتوفر السيارة بمحركات 1.5 لتر تيربو 4 سلندر محدثة، مع تقديم نسخة هجينة بالقابس بنفس محرك أوتلاندر الهجينة بالدفع الرباعي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ميتسوبيشي اكليبس كروس 2021 فيس ليفت تكشف نفسها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المربع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.