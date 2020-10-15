تعرف على ترتيب أكثر السيارات الكهربائية انتشاراً بالعالم

الخليج ٣٦٥ نت – أكدت دراسات حديثة أن سوق السيارات الكهربائية ستهيمن على سوق السيارات خلال الأعوام القادمة، وهناك توقعات بوصول القيمة السوقية للسيارات الكهربائية إلى 1.5 تريليون دولار في عام 2025 مقارنة بـ 40 مليار دولار في 2018.



ولقد أجرى موقع Uswitch، تقييما لمعدل انتشار السيارات الكهربائية حول العالم، وكشف عن قائمة بالطرازات الأكثر هيمنة على أسواق السيارات العالمية.



ووفقاً لموقع “إنسايد إي في”، فإن علامة تيسلا الأمريكية تحظى بأعلى معدل مبيعات بين شركات صناعة السيارات الكهربائية في 21 دولة حول العالم، وعلى رأسها كندا والولايات المتحدة، والمكسيك والصين، وجاء طراز تيسلا موديل 3 في مقدمة طرازات تيسلا الأكثر مبيعاً.



في المركز الثاني، جاءت علامة نيسان اليابانية، حيث استحوذت على مبيعات 9 أسواق دول حول العالم، والطراز الأعلى مبيعاً لنيسان هو Leaf الكهربائي.



في المركز الثالث، جاءت علامة رينو الفرنسية، حيث استحوذت على مبيعات 7 دول حول العالم، والطراز الأعلى مبيعاً لرينو هو طراز ZOE الكهربائي.



في المركز الرابع، جاءت علامة BAIC الصينية، حيث استحوذت على مبيعات 6 دول حول العالم، والطرازات الأعلى مبيعاً هي موديل E و C.

Advertisements



في المركز الخامس، جاءت شركة فولكس فاجن الألمانية، حيث استحوذت على مبيعات 5 دول حول العالم، والطراز الأعلى مبيعاً لفولكسفاجن هو E-GOLF.



في المركز السادس، جاءت علامة “أودي” الألمانية، حيث استحوذت على مبيعات دولتين حول العالم، والطراز الأعلى مبيعاً هو طراز E-TRON.



في المركز السابع، جاءت علامة بي إم دبليو الألمانية، حيث استحوذت أيضاً على مبيعات دولتين حول العالم، والطراز الأعلى مبيعاً هو طراز i3.



في المركز الثامن، جاءت علامة سكودا التشيكية، حيث استحوذت أيضاً على مبيعات دولتين حول العالم، والطراز الأعلى مبيعاً هو طراز “سيتيجو EV” الكهربائي.



وفي نهاية التقرير، كشف الموقع الأمريكي عن خريطة توضح وجود طرازات سيارات كهربائية تهيمن معدل مبيعاتها على دول بعينها، مثل طراز شيفروليه بولت صاحب أعلى معدل مبيعات في البرازيل، وموديل جاكوار I-PACE صاحب أعلى معدل مبيعات في روسيا.