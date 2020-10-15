نتنياهو يدعو لبنان لاستكمال مشاورات الترسيم أملا في السلام المزيد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، الحكومة اللبنانية إلى مواصلة محادثات ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، أملا في "سلام حقيقي".

تصريحات نتنياهو جاءت في كلمة له أمام جلسة الكنيست المخصصة للمصادقة على معاهدة السلام الموقعة مع الإمارات، منتصف الشهر الماضي.

وقال نتنياهو في كلمته: "أدعو الحكومة اللبنانية لمواصلة استكمال محادثات ترسيم الحدود البحرية، قد تكون أول خطوة ليوم آخر قادم في المستقبل لتحقيق سلام حقيقي".

واستدرك: "طالما استمر حزب الله في السيطرة الفعالة على لبنان، فلن يكون هناك سلام حقيقي مع هذا البلد".

وأمس الأربعاء، عقدت إسرائيل ولبنان أول جولة من محادثات ترسيم الحدود البحرية، برعاية أممية ووساطة أمريكية، في منطقة الناقورة، على أن يعود الطرفان في لقاء آخر يوم 28 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

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وعلى صعيد اتفاق السلام مع الإمارات، أكد نتنياهو عدم وجود ملاحق سرية، مشيرا إلى أن ما تم التوقيع عليه منشور.

وفيما أكد أن أياديهم "ممدودة للسلام"، لافتا إلى أن"العديد من الدول العربية والإسلامية تسعى للتقارب مع إسرائيل"، دون أن يسمي تلك الدول.

وفي هذا الصدد، قال إن بلاده "ستواصل توسيع دائرة السلام مع الدول العربية بعد الإمارات والبحرين".

والإثنين الماضي، صدقت الحكومة الإسرائيلية على معاهدة السلام مع الإمارات التي يلزمها أيضا تصويت البرلمان حتى تدخل حيز التنفيذ.