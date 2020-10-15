بدء جلسة الكنيست الإسرائيلي للمصادقة على معاهدة السلام مع الإمارات المزيد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بدأ الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، جلسته المخصصة للمصادقة على معاهدة السلام مع الإمارات، وسط توقعات بالتصويت بالأغلبية.

وفي مستهل الجلسة، وصف رئيس الكنيست ياريف ليفين، اللحظة بالتاريخية، قائلا إن "اتفاقيات السلام توقع من القادة ولكنها تنفذ بحب وإيمان من الشعوب".

وسمح الكنيست لكل عضو من أعضائه بالحديث لمدة 4 دقائق، يليه التصويت على الاتفاق.





وفي كلمته، قال رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، إن بلاده ستواصل توسيع دائرة السلام مع الدول العربية بعد الإمارات والبحرين".

وأشار إلى أن"العديد من الدول العربية والإسلامية تسعى للتقارب مع إسرائيل"، دون أن يسمي تلك الدول.





المعارضة والاتفاق "الرائع"



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من جهته، وصف رئيس المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، اتفاق السلام مع الإمارات بأنه "رائع"،،

وتوجه لابيد لنتنياهو بالقول" لقد جلبت اتفاقا ممتازا مع الإمارات".





في كتب التاريخ

أما وزير الدفاع بيني جانتس، فرأى أن اتفاق السلام مع الإمارات "سيكتب في كتب تاريخ الشرق الأوسط".

وقال إن معاهدة السلام مع الإمارات "أحدثت تغييرا في المنطقة"، كما أنها "تؤسس لسلام مع الفلسطينيين".

وفي الجزئية الأخيرة، توجه وزير الدفاع الإسرائيلي للرئيس الفلسطيني محمود عباس " يدنا ممدودة للسلام".

والإثنين الماضي، صادقت الحكومة الإسرائيلية على معاهدة السلام مع الإمارات التي يلزمها أيضا تصويت البرلمان حتى تدخل حيز التنفيذ، وسط توقعات بأن تحظى بالأغلبية في جلسة اليوم.