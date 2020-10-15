موجز الخليج 365 للسيارات.. أسرع 10 موديلات ألمانية وأحدث طرازات 2021

الخليج 365الخميس 2020/10/15 01:39 ص بتوقيت أبوظبي
ترصد ”الخليج 365” أبرز الأحداث في قطاع السيارات خلال الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي أحداث القطاع المهمة على الصعيدين الإقليمي والدولي.
شهدت صناعة السيارات الألمانية عبر تاريخها طرح مجموعة خارقة من السيارات الرياضية، نافست بها أبرز ماركات صناعة السيارات الرياضية على مستوى قارة أوروبا لما تمتعت به من سرعة قصوى خارقة.
على الرغم من أن مستقبل الجيل الثاني من الطراز "ستينجر" قيد الدراسة، حتى الأن، إلا أن ماركة كيا قدمت بالفعل نسخة تحديث منتصف جيل جديدة من الطراز تخصص للطرح كموديل لعام 2021.
طرحت كبرى الشركات المصنعة للسيارات خلال العام الجاري مجموعة مميزة من الموديلات"الهجينة" حول العالم، وحققت مبيعات كبرى.
بلا شك سيكون العام 2021 هو عام السيارات الكهربائية، حسب تقديرات وتوقعات صقور الصناعة في العالم، من هنا أجرى موقع Uswitch المتخصص في مبيعات السيارات حول العالم، تقييما لمعدل انتشار ماركات صناعة السيارات الكهربائية حول العالم، وكشف من خلاله عن الماركات الأكثر هيمنة على الأسواق حسبب عدد الدول.
سيارة سكودا كاروك (skoda karoq) هي أحدث السيارات التي أطلقتها شركة سكودا، وتم طرحها لأول مرة في العالم عام 2017، وتتمتع بمميزات متعددة.
يحتفل طراز سوزوكي جيمني المميز هذا العام باليوبيل الذهبي لظهور أول أجياله وطرحه للأسواق في عام 1970.
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