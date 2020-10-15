السلطات السودانية توقف زوجة البشير بعد ساعات من الإفراج عنها المزيد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت مصادر سودانية مطلعة، الخميس، أن السلطات الأمنية أعادت القبض على وداد بابكر زوجة الرئيس المعزول عمر البشير، بعد ساعات من الإفراج عنها بضمان مالي.



وقالت المصادر لـ"الخليج 365"، إن نيابة لجنة تفكيك نظام الإخوان هي التي احتجزت وداد بابكر هذه المرة على خلفية بلاغات بفساد مالي ضدها.

وليل الثلاثاء، أفرجت النيابة السودانية، عن "بابكر" التي كانت محتجزة على ذمة "ثراء حرام ومشبوه" بالضمان المالية.

وبحسب المصادر فإن النيابة السودانية أفرجت عن زوجة البشير وهي طريحة الفراش بأحد المستشفيات وفق ضمانات قوية.





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ومنذ أشهر، تم القبض على وداد بابكر على خلفية بلاغات ضدها تتعلق بالثراء الحرام والمشبوه، والاستحواذ على أراض سكنية وزراعية بصورة غير مشروعة.

وأخضعت وداد للتحقيق مراراً بواسطة نيابة الثراء الحرام والمشبوه قبل أن تتعرض لوعكة صحية اضطرت معها السلطات لنقلها لأحد المستشفيات الخاص بالخرطوم بحري؛ حيث تبين معاناتها من "فشل كلوي"، علاوة على مشاكل صحية أخرى.

وتعتبر وداد بابكر - الزوجة الثانية للرئيس المعزول - من أكثر عناصر النظام السابق إثارة للجدل؛ حيث تحوم كثير من الشبهات حول جمعها ثروة ضخمة ومنازل في أحياء راقية بالخرطوم عن طريق استغلال النفوذ.

وكانت لجنة تفكيك الإخوان جمدت أرصدة وحسابات بابكر، وصادرت عشرات قطع الأراضي السكنية والزراعية من المرأة المثيرة للجدل.