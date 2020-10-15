كتب: باسل الحلواني
قرر الاتحاد الأوروبي حظر شعار تمثال النشوة المضيء الخاص بسيارات رولز رويس، والمثبت على غطاء المحرك الخاص بطرازات العلامة الإنجليزية.
وكشفت رولز رويس، للمرة الأولى عن الشعار المضيء في سيارتها الاختبارية الكهربائية بالكامل في 2011، إلا أنه أصبح متوفراً بشكل اختياري
وقامت رولز رويس، بإزالة الشعار في بداية 2019، وذلك بسبب التغييرات في لوائح الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالإضاءة في السيارات كجزء منتقليل التلوث الضوئي.
وطلبت السلطات من مالكي سيارات رولز رويس، الذين تحتوي سياراتهم على شعار "تمثال روح النشوة" المضيء على غطاء المحرك أن يقوموا باستبداله أو إزالته.
وعرضت رولز رويس، على عملائها استرداد تكلفة الشعار بالكامل والتي تبلغ نحو 3 آلاف جنيهاً مصرياً، أو استبدال الشعار المضيء بآخر مطلي بالفضة أو أي خيار آخر تقدمه الشركة.
كانت هذه تفاصيل خبر حظر شعار "رولز رويس" المضيء لهذا السبب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.