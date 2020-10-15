حظر شعار "رولز رويس" المضيء لهذا السبب

كتب: باسل الحلواني

قرر الاتحاد الأوروبي حظر شعار تمثال النشوة المضيء الخاص بسيارات رولز رويس، والمثبت على غطاء المحرك الخاص بطرازات العلامة الإنجليزية.

وكشفت رولز رويس، للمرة الأولى عن الشعار المضيء في سيارتها الاختبارية الكهربائية بالكامل في 2011، إلا أنه أصبح متوفراً بشكل اختياري

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في طرازاتها مثل فانتوم، والجيل السابق من جوست، بالإضافة إلى داون ورايث وكولينان.

وقامت رولز رويس، بإزالة الشعار في بداية 2019، وذلك بسبب التغييرات في لوائح الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالإضاءة في السيارات كجزء من

تقليل التلوث الضوئي.

وطلبت السلطات من مالكي سيارات رولز رويس، الذين تحتوي سياراتهم على شعار "تمثال روح النشوة" المضيء على غطاء المحرك أن يقوموا باستبداله أو إزالته.

وعرضت رولز رويس، على عملائها استرداد تكلفة الشعار بالكامل والتي تبلغ نحو 3 آلاف جنيهاً مصرياً، أو استبدال الشعار المضيء بآخر مطلي بالفضة أو أي خيار آخر تقدمه الشركة.