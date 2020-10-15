لوسيد اير 2022 ستاندر تعلن عن مواصفاتها وسعرها

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت لوسيد موتورز المدعومة من المملكة عن تفاصيل الأسعار والأداء للإصدار الأساسي من لوسيد اير والذي من المقرر أن يصل إلى الأسواق في عام 2022.

في البداية، سيحصل الإصدار الأساسي على محرك كهربائي واحد بقوة 480 حصان، وبشكل اختياري سيُمكن للعملاء الحصول على محركين كهربائيين بدفع كلي، حيث سيحصل الإصدار الأساسي على نطاق قيادة يبلغ 653 كم لكل شحنة، ويبدأ سعره بأمريكا من 77,400 دولار (290,000 ريال)، والذي ينخفض إلى 69,000 دولار (259,000 ريال) بعد خصم الائتمان الضريبي الفيدرالي المقدم للمواطنين بالولايات المتحدة البالغ 7,500 دولار (28,000 ريال).

وإذا كنت ترغب في حجز نسختك الخاصة، فيُمكنك القيام ذلك بدفع رسوم حجز تبلغ 300 دولار (1,125 ريال)، وسيحصل العملاء الذين حجزوا السيارة الآن على ثلاث سنوات من الشحن المجاني في شبكة محطات الشحن Electrify America، في حين تشتمل المزايا القياسية الرئيسية للإصدار الأساسي من لوسيد اير على شاشة قمرة قيادة مقاس 34 بوصة، وأنظمة مساعدة سائق DreamDrive، وتشطيبات داخلية PurLuxe الخالية من المنتجات الحيوانية في مظهر Mojave.

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يأتي بعد الإصدار الأساسي في تشكيلة الطراز إصدار تورينج، والذي تم التأكيد سابقاً على سعره البالغ 95,000 دولار (356,000 ريال) أو 87,500 دولار (328,000 ريال) بعد الائتمان الضريبي الفيدرالي، مع نطاق قيادة يبلغ 653 كم لكل شحنة، ومحركين كهربائيين بشكل قياسي بقوة 620 حصان مع نظام دفع كلي، لتتسارع السيارة من 0 إلى 96 كم/س في 3.2 ثانية، وتقطع مسافة الربع ميل في 11.4 ثانية بسرعة نهائية تبلغ 197.9 كم/س، وتبلغ سرعتها القصوى 250 كم/س، وهي متاحة أيضاً للحجز مقابل إيداع 300 دولار (1,125 ريال).

في الختام، ستطرح لوسيد إصداري اير جراند تورينج واير دريم اديشن في البداية في الربع الثاني من عام 2021، الأول بقوة 800 حصان ونطاق يبلغ 832 كم لكل شحنة بسعر يبدأ من 131,500 دولار (493,000 ريال) بعد الخصم الضريبي، والثاني بقوة 1,080 حصان بنطاق يبلغ 748 كم لكل شحنة بسعر يبدأ من 161,500 دولار (606,000 ريال) بعد الخصم الضريبي.