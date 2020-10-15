ترك الأجسام على الطرق العامة مخالفة.. وهذه غرامتها

الخليج ٣٦٥ نت – حذّرت الإدارة العامة للمرور السعودي عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، من ترك الأجسام على الطرق العامة بالمملكة. وأوضحت إدارة المرور أن ترك الأجسام على الطرق العامة مخالفة مرورية يُعاقب عليها القانون لأنها تعرض السلامة العامة للخطر، وتتراوح غرامتها المالية من 1000 ريال إلى 2000 ريال، وجاء في التغريدة: “اعطِ الطريق حقه بعدم ترك ما يؤذي مستخدميه”.

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