تعرف على خطوات إلغاء مستخدم السيارة عبر أبشر إلكترونياً

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت منصة أبشر الإلكترونية عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، عن خطوات إلغاء مستخدم السيارة إلكترونياً دون الحاجة إلى الذهاب للمرور. وأوضحت إدارة المرور أن طريقة إلغاء مستخدم السيارة إلكترونياً، تتلخص في الخطوات التالية: الدخول على حساب المستخدم على منصة أبشر. ثم الضغط على تفاويض، ومن ثم “ تفاويض المركبات”. ثم الضغط على “إلغاء مركبة مستخدم”.

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