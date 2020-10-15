إلزام معارض السيارات بالدفع الإلكتروني والحد من استخدام النقد

الخليج ٣٦٥ نت – وجهّت وزارة التجارة والاستثمار في المملكة بضرورة اتخاذ جميع معارض وصالات السيارات الإجراءات اللازمة، لبدء استخدام أنظمة الدفع الإلكتروني والحد من استخدام النقد في تعاملاتها.
وفي التفاصيل، ذكرت صحيفة عكاظ أن الجهات العليا وجهت وزارة التجارة بضرورة قيام المعارض وصالات ووكالات السيارات والشاحنات والمعدات الثقيلة والدراجات النارية باتخاذ الإجراءات المناسبة لاستخدام أنظمة الدفع الإلكتروني والحد من استخدام النقد في تعاملاتها.
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