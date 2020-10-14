لينكولن الأمريكية تتخلى عن السيارات السيدان للأبد وتتجه لـ SUV

انضمت ماركة لينكولن الأمريكية المصنعة للسيارات الفاخرة، لعدد كبير من ماركات السيارات التي فضلت فئة SUV مقابل وقف تصنيع السيارات السيدان لتراجع شعبيتها على مستوى العالم.

ووفقا لموقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات، فإن لينكولن تسعى للاكتفاء بموديلاتها من فئات كروس أوفر و SUV، ووقف تصنيع موديلات من فئات سيدان بالمسقبل.





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كانت البداية بنهاية تصنيع طراز MKZ ضمن فئة سيدان من لينكولن، الذي توقف تصنيعه في الصيف المنقضي، ومن بعده يأتي الدور على طراز "كونتنينتال" الذي يتوقف تصنيعه نهاية عام 2020 الجاري.

وأكد ذلك تصريحات لنائب رئيس شركة لينكولن ومدير فرعها التنفيذي بأمريكا الشمالية، "كومار جالهوترا"، الذي أفاد بأن شركته ليست لديها أي نية لتطوير موديلات سيدان مستقبلية.

وكانت قد أنهت لينكولن عملية تصنيع طراز MKZ السيدان بعد طرح جيلين منه فقط، بحلول 31 يوليو الماضي، بعد أن كان قد ظهر للمرة الأولى عام 2006.