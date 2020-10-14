أسرع 10 سيارات ألمانية في التاريخ.. بورش الأقوى بـ800 حصان

شهدت صناعة السيارات الألمانية عبر تاريخها طرح مجموعة خارقة من السيارات الرياضية، نافست بها أبرز ماركات صناعة السيارات الرياضية على مستوى قارة أوروبا لما تمتعت به من سرعة قصوى خارقة.

وقدم موقع "هوت كارز" المختص بأخبار السيارات، قائمة ضمن أسرع السيارات الرياضية التي طرحت من صنع ماركات ألمانيا عبر تاريخ الصناعة.

بدأ الموقع القائمة، بطراز GT9-R الذي صنعته ماركة 9FF الألمانية، التي أسست في عام 2001، وتمتع هذا الطراز بسرعة قصوى تصل لـ 254 ميلا في الساعة، عبر أقوى نسخة طرحت منه لعام 2009، العاملة بمحرك ينتج قوة 1120 ألف حصان.

وجاء ضمن القائمة، طراز CTR3 Clubsport الذي طرح من صنع ماركة RUF الألمانية، ويعمل بمحرك توربيني مزدوج بسعة 3.7 لتر، ينتج قوة 760 حصانا، وتصل سرعته القصوى لـ 236 ميلا في الساعة.

من بعده جاء ضمن القائمة طراز "أبولو" من صنع ماركة "جمبيرت" الألماينة، وطرح هذا الطراز بمحرك توربيني مزدود فئة V8 من صنع ماركة أودي، بسعة 4.1 لتر، ينتج قوة 690 حصانا، وتصل سرعته القصوى لـ 225 ميلا في الساعة.

من ماركة RUF الألمانية، جاء أيضا ضمن القائمة طراز CTR Anniversary، الذي طرح لعام 2017، وعمل هذا الطراز بمحرك ينتج قوة 700 حصان، وتصل سرعته القصوى لـ 224 ميلا في الساعة.

ومن ماركة مرسيدس، جاء ضمن القائمة، طراز SLR McLaren Stirling Moss Edition الرياضي الخارق، وذكر الموقع أن هذا الطراز يطرح بمحرك بسعة 5.4 لتر، ينتج قوة 722 حصانا، وتصل سرعته القصوى لـ 217 حصان.

Advertisements

من بعده جاء ضمن القائمة من ماركة بورش الألمانية، طراز 918 Spyder، الذي طرح بمحرك ينتج قو 827 حصانا، مع قدرة تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميل في الساعة خلال 2.1 ثانية، وتصل سرعته القصوى لـ 214 ميلا في الساعة.

من بورش أيضا جاء ضمن القائمة، طراز 959S، الذي طرح بمحرك توربيني مزدوج، بسعة 2.8 لتر، ينتج قوة 508 حصان، وتصل سرعته القصوى لـ 211 ميل في الساعة.

من بعده، جاء طراز أخر من بورش ضمن القائمة، هو طراز 911 GT2 R، الذي طرح بمحرك توربيني مزدوج بسعة 3.8 لتر، ينتج قوة 700 حصان، وتصل سرعته القصوى لـ 219 ميل في الساعة.

ثم طراز مرسيدس CLK GTR الذي طرح في فترة التسعينيات، بمحرك ينتج قوة 600 حصان، وتصل سرعته القصوى لـ 208 ميل في الساعة.

في ختام القائمة، جاء طراز أودي الرياضي المميز، R8 V10 Decennium الذي طرح بمحرك بسعة 5.2 لتر ينتج قوة 620 حصان، وتصل سرعته القصوى لـ 206 ميل في الساعة.



