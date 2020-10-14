سوزوكي جيمني في نصف قرن.. صور تحكي مسيرة 4 أجيال

يحتفل طراز سوزوكي جيمني المميز هذا العام باليوبيل الذهبي لظهور أول أجياله وطرحه للأسواق في عام 1970.

واحتفى موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات بهذا المناسبة المميزة من عمر الطراز اليابانية، بتقديمه لعرض لمراحل تطوره عبر أجياله الأربعة بداية من عام 1970، في تصمميات قام بها المصممين بموقع Budget Direct Insurance.

بدأ الموقع بالجيل الأول من طراز سوزوكي جيمني، وأفاد بأن الطراز كانت بداية ظهوره كموديل تابع لماركة أخرى بخلاف سوزوكي عام 1968، إذ كان تابعا لماركة Hope Motor قبل أن تحصل سوزوكي على حقوق تصنيعه بداية من عام 1970.

وكان هذا العام نفسه الذي طرح به أول جيل من الطراز، بمحرك ينتج قو 24.66 حصان، واستمر طرحه بالأسواق حتى عام 1981.

وبداية من عام 1981، قدمت سوزوكي للأسواق الجيل الثاني من طراز جيمني، واستمر تواجده بالأسواق حتى عام 1998، وطرح هذا الجيل بمحرك ثلاثي ينتج قوة 51 حصانا، ويعمل بعزم دوران 59 لفة/قدم.

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وأجرت سوزوكي العديد من التحسينات على هذا الجيل، حتى طرحت منه فئات تعمل بمحرك بسعة 1.3 لتر، وتصل قوته لـ 63 حصانا.

وبداية من عام 1998، وصل الجيل الثالث من الطراز، واستمر طرحه حتى عام 2018، ويعد من أكثر أجيال طراز جيمني التي شهدت تحسينات منذ طرحه للمرة الأولى، وتوفر هذا الجيل بمحرك من صنع ماركة رينو الفرنسية بسعة 1.5 لتر.

وفي عام 2018، طرحت سوزوكي الجيل الرابع من الطراز جيمني للأسواق، وقدمته بتعديلات كثيرة شملت حجمه الذي ارتقى لفئات SUV.

وقدمت سوزوكي من الطراز نسخ مخصصة للسواق اليابانية، ونسخة أخرى مخصصة للسوق الأوروبية، تختلف في القدرات، فتتوفر النسخ الخاصة بالسوق اليابانية من الجيل الرابع من طراز جيمني بقدرات محدودة، في حين تتوفر النسخ العاملة منه للسوق الأوروبية بمحرك بسعة 1.5 لتر، رباعي، ينتج قو تصل لـ 100 حصان، مع عزم دوران 96 لفة/قدم، ما يعادل 130 نيوتون متر.



