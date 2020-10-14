من البلكونة إلى إيطاليا.. رونالدو يصطحب كورونا نحو يوفنتوس

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وصل كريستيانو رونالدو قائد منتخب البرتغال ونجم يوفنتوس، إلى مدينة تورينو الإيطالية معقل "السيدة العجوز"، بعدما انتهت مهمته مع بطل أوروبا، عقب إصابته بفيروس كورونا الثلاثاء.
وكان اللاعب يقيم في منشآت المدينة الرياضية في لشبونة، معزولا عن الفريق الذي سيواجه السويد مساء الأربعاء، ضمن دور المجموعات لبطولة دوري الأمم الأوروبية.
وفي الساعات القليلة الماضية، وصل رونالدو إلى مدينة تورينو على متن طائرة خاصة، حيث سيتم عزله ووضعه في الحجر الصحي، قبل العودة إلى التدريبات مع يوفنتوس، بعد تحول عينة فحصه إلى سلبية.
وظهر رونالدو خلال الساعات الماضية مبتسما، وهو يتابع تدريبات منتخب البرتغال من شرفة غرفته في مقر التدريبات بمدينة لشبونة.
وأفاد الاتحاد البرتغالي لكرة القدم، الثلاثاء، بأن مهاجم ريال مدريد السابق لا يعاني من أي أعراض، ووفقا لفرناندو سانتوس مدرب البرتغال، فإن رونالدو لا يقول سوى "أريد اللعب".
وبالإضافة إلى رونالدو، هناك إصابتان آخريان بالمنتخب البرتغالي هما جوزيه فونتي وحارس المرمى أنتوني لوبيز.
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