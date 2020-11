بنتلي فلاينج سبير V8 تنطلق رسمياً بقوة 550 حصان

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت بنتلي عن فلاينج سبير V8 السيدان فائقة الفخامة، حيث وجدت صانعة السيارات أن عدداً متزايداً من مالكي الطراز يختارون القيادة بأنفسهم بدلاً من وجود سائق، لذا تقول أن هذا الإصدار مناسب للأثرياء الذين يحبون قيادة السيارات بدلاً من الجلوس على المقعد الخلفي.

تستمد السيارة قوتها من محرك V8 سعة 4 لتر مزدوج التيربو بقوة 550 حصان و770 نيوتن.متر من عزم الدوران، لتتسارع السيارة من 0 إلى 96 كم/س في 4 ثوان وتصل سرعتها القصوى إلى 318 كم/س، ولتحسين كفاءة استهلاك الوقود، تحتوي السيارة على خاصية إلغاء تنشيط الأسطوانة، والتي تسمح لها بالعمل بأربع أسطوانات فقط.

ومن ناحية أخرى، فقد انخفض وزن السيارة بمقدار 100 كجم مقارنة بطراز W12، وتقول بنتلي أن ذلك يساهم في شعور قائد السيارة بالمزيد من المرونة والخفة خلف عجلة القيادة، كما تتوفر السيارة بنظام توجيه إلكتروني على جميع العجلات بشكل اختياري، بالإضافة إلى ترقية أخرى وهي بنتلي Dynamic Ride، والتي تستخدم تقنية منع الانقلاب الكهربائية النشطة.

الجدير بالذكر أن فلاينج سبير V8 تأتي بجنوط مقاس 20 بوصة بشكل قياسي، وتتوفر بحزمة Blackline الداكنة بشكل اختياري، وفي الداخل، تتمتع السيارة بمستوى الفخامة المناسب لسيارات الصانع البريطاني، حيث تحصل على لمسات خشبية وشاشة نظام ترفيهي دوارة بشكل اختياري، وفي الخلف، يُمكن للعملاء تحديد إما مقعدين أو كنبة خلفية تسع لثلاثة أشخاص، بالإضافة إلى مبرد اختياري.

في الختام، بدأت بنتلي في قبول طلبات شراء فلاينج سبير V8 بدءً من الآن، على أن تبدأ عمليات التسليم في المملكة المتحدة وأوروبا قبل نهاية العام، وستصل إلى دول أخرى حول العالم في عام 2021.

